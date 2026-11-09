ЗСУ контратакували на трьох напрямках. Аналітики ISW розкрили результати боїв

Російські війська продовжили наступальні операції, однак на кількох ділянках фронту так і не досягли підтвердженого просування

Сили оборони України провели контратаки на Куп'янському, Лиманському та Оріхівському напрямках, де російські окупаційні війська протягом 7–8 листопада намагалися просунутися вперед. Попри наступальні дії, на цих ділянках фронту противник не досяг підтверджених територіальних успіхів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Ситуація на Куп'янському та Лиманському напрямках

За даними аналітиків, російські підрозділи продовжували наступальні операції на Куп'янському напрямку, однак підтвердженого просування не зафіксували. Зокрема, 8 листопада окупанти атакували на північний схід від Борівської громади. У цьому районі українські військовослужбовці здійснювали контратаки, протидіючи наступальним спробам російських військ.

На Лиманському напрямку противник також намагався розширити зону контролю. Бойові дії тривали поблизу Лимана та на північний схід від міста вздовж річки Оскіл.

Однак, за оцінкою ISW, росіянам не вдалося досягти підтвердженого просування. Водночас українські захисники контратакували поблизу Балки Журавки, розташованої на північний схід від Лимана.

Окремо аналітики спростували російські повідомлення про нібито захоплення центральної частини Діброви на південний схід від Лимана. За їхніми даними, ці твердження не відповідають фактичній ситуації.

При цьому українські безпілотники обмежують пересування російських підрозділів у районі Діброви, ускладнюючи їхні спроби закріпитися та проводити подальші наступальні дії.

Бойові дії на Запорізькому напрямку

На Оріхівському напрямку російські окупанти здійснювали обмежені наступальні операції на заході Запорізької області 7 та 8 листопада. Однак підтверджених територіальних здобутків противник також не мав.

Українські військові, своєю чергою, провели контратаки на південний схід від Оріхова. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони України завдали удару по російській позиції на північний схід від Тернуватого. Аналітики припускають, що перед цим окупаційні підрозділи проникли на зазначену ділянку.

Просування російських військ та спростування заяв окупантів

Крім того, ISW проаналізував відеозапис українського удару по позиції противника, оприлюднений 2 листопада. Геолокацію відповідного відео аналітики підтвердили 7 листопада.

Згідно з результатами аналізу, удар відбувся в південній частині Варварівки на північний схід від Харкова, куди раніше проникли російські військові.

Водночас аналітики спростували твердження російського військового блогера від 6 листопада про захоплення Соболівки на захід від Куп'янська. При цьому Міністерство оборони Росії раніше заявляло, що окупаційні війська нібито захопили цей населений пункт ще в липні 2025 року. Дані ISW не підтверджують відповідних російських заяв.

Ситуація на Добропільському напрямку

Разом із тим на Добропільському напрямку аналітики зафіксували ознаки просування російських військ. За їхньою інформацією, окупанти нещодавно просунулися або проникли на окремі позиції в межах Добропілля, а також на південь і південний захід від міста. Імовірно, перед цим російські підрозділи здійснили просування через Красноподілля та менший населений пункт із назвою Добропілля, розташований на південь від однойменного міста.

Крім того, російські та українські військові продовжують бої в районі Надії на південний захід від Добропілля. На думку аналітиків, бойові зіткнення в цьому населеному пункті можуть свідчити про проникнення російських підрозділів на його територію. Водночас це не означає встановлення окупантами повного контролю над населеним пунктом.

За непідтвердженими повідомленнями, 8 листопада російські військові також намагалися проникнути на позиції поблизу Новоявленки на північний схід від Добропілля. В Інституті вивчення війни наголосили, що наразі не мають можливості незалежно перевірити ці відомості.

Нагадаємо, раніше аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російські війська втратили оперативну ініціативу та значну частину наступальних можливостей на кількох ділянках фронту. Зокрема, українські захисники перехопили ініціативу на Куп'янському, Лиманському та Олександрівському напрямках.