Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button
1720-й день війни
Операція «Карфаген»
Мирні переговори
Енергетична тривога
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

ЗСУ контратакували на трьох напрямках. Аналітики ISW розкрили результати боїв

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
ЗСУ контратакували на трьох напрямках. Аналітики ISW розкрили результати боїв
ЗСУ контратакували на Донеччині та Запоріжжі
фото: Генералний штаб ЗСУ/Telegram

Російські війська продовжили наступальні операції, однак на кількох ділянках фронту так і не досягли підтвердженого просування

Сили оборони України провели контратаки на Куп'янському, Лиманському та Оріхівському напрямках, де російські окупаційні війська протягом 7–8 листопада намагалися просунутися вперед. Попри наступальні дії, на цих ділянках фронту противник не досяг підтверджених територіальних успіхів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Ситуація на Куп'янському та Лиманському напрямках

За даними аналітиків, російські підрозділи продовжували наступальні операції на Куп'янському напрямку, однак підтвердженого просування не зафіксували. Зокрема, 8 листопада окупанти атакували на північний схід від Борівської громади. У цьому районі українські військовослужбовці здійснювали контратаки, протидіючи наступальним спробам російських військ.

На Лиманському напрямку противник також намагався розширити зону контролю. Бойові дії тривали поблизу Лимана та на північний схід від міста вздовж річки Оскіл.

Однак, за оцінкою ISW, росіянам не вдалося досягти підтвердженого просування. Водночас українські захисники контратакували поблизу Балки Журавки, розташованої на північний схід від Лимана.

Окремо аналітики спростували російські повідомлення про нібито захоплення центральної частини Діброви на південний схід від Лимана. За їхніми даними, ці твердження не відповідають фактичній ситуації.

При цьому українські безпілотники обмежують пересування російських підрозділів у районі Діброви, ускладнюючи їхні спроби закріпитися та проводити подальші наступальні дії.

Бойові дії на Запорізькому напрямку

На Оріхівському напрямку російські окупанти здійснювали обмежені наступальні операції на заході Запорізької області 7 та 8 листопада. Однак підтверджених територіальних здобутків противник також не мав.

Українські військові, своєю чергою, провели контратаки на південний схід від Оріхова. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони України завдали удару по російській позиції на північний схід від Тернуватого. Аналітики припускають, що перед цим окупаційні підрозділи проникли на зазначену ділянку.

Просування російських військ та спростування заяв окупантів

Крім того, ISW проаналізував відеозапис українського удару по позиції противника, оприлюднений 2 листопада. Геолокацію відповідного відео аналітики підтвердили 7 листопада.

Згідно з результатами аналізу, удар відбувся в південній частині Варварівки на північний схід від Харкова, куди раніше проникли російські військові.

Водночас аналітики спростували твердження російського військового блогера від 6 листопада про захоплення Соболівки на захід від Куп'янська. При цьому Міністерство оборони Росії раніше заявляло, що окупаційні війська нібито захопили цей населений пункт ще в липні 2025 року. Дані ISW не підтверджують відповідних російських заяв.

Ситуація на Добропільському напрямку

Разом із тим на Добропільському напрямку аналітики зафіксували ознаки просування російських військ. За їхньою інформацією, окупанти нещодавно просунулися або проникли на окремі позиції в межах Добропілля, а також на південь і південний захід від міста. Імовірно, перед цим російські підрозділи здійснили просування через Красноподілля та менший населений пункт із назвою Добропілля, розташований на південь від однойменного міста.

Крім того, російські та українські військові продовжують бої в районі Надії на південний захід від Добропілля. На думку аналітиків, бойові зіткнення в цьому населеному пункті можуть свідчити про проникнення російських підрозділів на його територію. Водночас це не означає встановлення окупантами повного контролю над населеним пунктом.

За непідтвердженими повідомленнями, 8 листопада російські військові також намагалися проникнути на позиції поблизу Новоявленки на північний схід від Добропілля. В Інституті вивчення війни наголосили, що наразі не мають можливості незалежно перевірити ці відомості.

Нагадаємо, раніше аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російські війська втратили оперативну ініціативу та значну частину наступальних можливостей на кількох ділянках фронту. Зокрема, українські захисники перехопили ініціативу на Куп'янському, Лиманському та Олександрівському напрямках.

Читайте також:

Теги: ISW фронт Генштаб окупанти ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ситуація на фронті 6 листопада
187 боїв за добу: лінія фронту станом на 7 листопада 2026
7 листопада, 22:33
Командувач повідомив, що триває розслідування, чому травмовані військовослужбовці перебували в будівлі Нацгвардії
Травмованих нацгвардійців не направили до госпіталю: Півненко пояснив причину
3 листопада, 16:30
Командувач також розповів про службове розслідування, а також пояснив, чому в бійців забирали телефони
Що трапилося у Петропавлівській Борщагівці. Заява командувача Нацгвардії
2 листопада, 20:22
Триває 1713-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 2 листопада 2026 року
2 листопада, 08:20
Окупанти просуваються до Оріхова: які загрози для ЗСУ
Наступ окупантів на Оріхів набирає темп. Огляд фронту
30 жовтня, 09:45
Президент України Володимир Зеленський повідомив про перші результати операції «Велес» на Куп'янському напрямку
ЗСУ провели підземну операцію на Куп'янському напрямку: Зеленський повідомив перші результати
27 жовтня, 19:10
Наслідки російського удару по Запоріжжю
Росія вдарила по Запоріжжю й Кропивницькому: що відомо про наслідки
26 жовтня, 04:11
Жителів Луцька закликали підготуватися до 24 годин без світла
Луцьк залишився без електропостачання. Місцева влада розповіла про ситуацію в місті
16 жовтня, 13:43
Графіки відключення світла у Київській області 15 жовтня 2026 року
Графіки відключень на Київщині: коли не буде світла 15 жовтня 2026
14 жовтня, 22:30

Події в Україні

Росіяни атакували автомобіль «Укренерго» у Сумах: одного із поранених терміново оперують
Росіяни атакували автомобіль «Укренерго» у Сумах: одного із поранених терміново оперують
ЗСУ контратакували на трьох напрямках. Аналітики ISW розкрили результати боїв
ЗСУ контратакували на трьох напрямках. Аналітики ISW розкрили результати боїв
Повітряна тривога у Києві тривала 19 хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала 19 хвилин
ЄС задіє механізм екстреної допомоги Україні після масованих російських обстрілів – Зеленський
ЄС задіє механізм екстреної допомоги Україні після масованих російських обстрілів – Зеленський
Росіяни атакували Черкащину ракетами та дронами: пошкоджено критичну інфраструктуру
Росіяни атакували Черкащину ракетами та дронами: пошкоджено критичну інфраструктуру
Карта бойових дій в Україні станом на 9 листопада 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 9 листопада 2026 року

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 листопада 2026
102K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
101K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
74K
НАБУ викликало голову НБУ Пишного, щоб заблокувати внесення застави за генерала СБУ Дуку – заява в суді
73K
Ющенко розкрив причину, чому поїхав за кордон

Новини

Яке релігійне свято відзначається 9 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Другий блекаут за два тижні. Влада повідомила про наслідки нових ударів по Дніпру
Вчора, 11:48
День десантно-штурмових військ України: історія свята, найкращі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 08:15
День святого Михайла: історія свята, прикмети і заборони, молитви, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 07:40
Яке релігійне свято відзначається 8 листопада 2026: традиції та молитва
7 листопада, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 7 листопада 2026: традиції та молитва
6 листопада, 22:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua