Сильна злива підтопила квартири у Чернівцях (фото)
Будинки підтопило на двох вулицях Чернівців
30 липня ввечері сильна злива накрила Чернівці. Внаслідок сильного дощу по вулицях Лук’яна Кобилиці та Івана Підкови підтопило квартири та підвальні приміщення житлових будинків. Про це повідомляє ДСНС України.
Рятувальники ліквідували підтоплення квартир та підвалів житлових будинків у місті. Вони за допомогою пожежних мотопомп та підручних засобів відкачували воду.
Станом на 21:30 роботи з ліквідації наслідків негоди ще тривали.
Як повідомлялося, 30 липня Київ накрила потужна гроза, у місті випав град.
Місцями на деяких трасах, зокрема Житомир-Київ, обмежено рух через погану видимість.
У ніч проти 28 липня в Запоріжжі сильний дощ та вітер накоїли лиха в місті.
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