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Частину України накрив потужний буревій: наслідки негоди (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Частину України накрив потужний буревій: наслідки негоди (фото)
Шквальний вітер повалив дерева, пошкодив дороги і дахи на будинках
фото: Тернопільська ОВА

Негода накрила західні та центральні області України

Увечері 25 липня частина західних та центральних областей накрила сильна злива. Вона супроводжувалася шквальними поривами вітру, а місцями градом. «Главком» зібрав наслідки негоди у різних областях України.

Хмельницька область

Управління ДСНС повідомляє, що буревій пройшов на півдні Хмельницької області. Найбільше постраждав Кам'янець-Подільський район.

Через повалені дерева рух деякими трасами був обмежений. Також негода пошкодила лінії електропередач, зірвала дахи з приватних будинків, садочків, шкіл та гімназій.

Для ліквідації наслідків негоди залучили від ДСНС вісім одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки та 37 осіб особового складу. Також працюють бригади державного підприємства «Хмельницький облавтодор» та енергетики.

Наслідки негоди у Хмельницькій області
Наслідки негоди у Хмельницькій області
фото: ДСНС
Наслідки негоди у Хмельницькій області
Наслідки негоди у Хмельницькій області
фото: ДСНС
Наслідки негоди у Хмельницькій області
Наслідки негоди у Хмельницькій області
фото: ДСНС
Наслідки негоди у Хмельницькій області
Наслідки негоди у Хмельницькій області
фото: ДСНС
Наслідки негоди у Хмельницькій області
Наслідки негоди у Хмельницькій області
фото: ДСНС
Наслідки негоди у Хмельницькій області
Наслідки негоди у Хмельницькій області
фото: ДСНС
Наслідки негоди у Хмельницькій області
Наслідки негоди у Хмельницькій області
фото: ДСНС
Наслідки негоди у Хмельницькій області
Наслідки негоди у Хмельницькій області
фото: ДСНС
Наслідки негоди у Хмельницькій області
Наслідки негоди у Хмельницькій області
фото: ДСНС

Тернопільська область

Через град та сильні пориви вітру у Тернопільській області зафіксовано пошкодження покрівель будинків. Також ОВА повідомляє, що обірвані лінії електропередач, сильний вітер повалив дерева на проїжджі частини, є пошкодження автомобілів.

Фахівці вже розчистили дороги, тому проїзд по області відновили.

Наслідки негоди у Тернопільській області
Наслідки негоди у Тернопільській області
фото: Тернопільська ОВА
Наслідки негоди у Тернопільській області
Наслідки негоди у Тернопільській області
фото: Тернопільська ОВА
Наслідки негоди у Тернопільській області
Наслідки негоди у Тернопільській області
фото: Тернопільська ОВА
Наслідки негоди у Тернопільській області
Наслідки негоди у Тернопільській області
фото: Тернопільська ОВА
Наслідки негоди у Тернопільській області
Наслідки негоди у Тернопільській області
фото: Тернопільська ОВА
Наслідки негоди у Тернопільській області
Наслідки негоди у Тернопільській області
фото: Тернопільська ОВА
Наслідки негоди у Тернопільській області
Наслідки негоди у Тернопільській області
фото: Тернопільська ОВА

Вінницька область

Частину Вінницької області також накрив потужний буревій. Шквальний вітер повалив дерева у Вінницькому, Могилів-Подільському, Гайсинському та Тульчинському районах.

Сьогодні рятувальники продовжують ліквідувати наслідки негоди та надають допомогу людям.

Наслідки негоди у Вінницькій області
Наслідки негоди у Вінницькій області
фото: ДСНС
Наслідки негоди у Вінницькій області
Наслідки негоди у Вінницькій області
фото: ДСНС
Наслідки негоди у Вінницькій області
Наслідки негоди у Вінницькій області
фото: ДСНС

Нагадаємо, у середу 26 липня в Україні спостерігатиметься мінлива хмарність. Дощі охоплять переважну частину регіонів, окрім східних та більшості південних.

До слова, у Львові зникла партія приблизно 10 тисяч тактичних аптечок IFAK загальною вартістю 33,6 млн грн. Ця гуманітарна допомога була закуплена і відправлена американськими волонтерами для Збройних сил України.

Теги: Хмельниччина Вінниця Тернопільщина негода буревій

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