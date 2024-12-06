Сирський назвав головні завдання для ЗСУ на Курському напрямку

За словами генерала, робота, як на пунктах управління, так і безпосередньо на полі бою, триває практично в цілодобовому режимі

Сирський: «Наші воїни ефективно та системно знищують наступаючого переважаючими силами противника»

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський окреслив головні завдання для українських військ на Курському напрямку. Наразі ЗСУ знищують росіян попри те, що їх сили переважають. Про це Сирський повідомив у Facebook.

«Зараз наша головна задача – посилити стійкість оборони, завдати ворогу максимальних втрат, підготувати резерви, забезпечити безперебійну подачу в частини і підрозділи боєприпасів та інших матеріально-технічних засобів», – розповів він.

За словами генерала, робота, як на пунктах управління, так і безпосередньо на полі бою, триває практично в цілодобовому режимі.

«Наші воїни ефективно та системно знищують наступаючого переважаючими силами противника», – додав Сирський.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський вручив державні нагороди та відомчі відзнаки військовослужбовцям артилерійських підрозділів, які ведуть бойові дії на території Курської області РФ. Про це Сирський повідомив у Facebook.

Раніше повідомлялося, що українські сили нещодавно просунулися в Курській області, зокрема на південь від Дарино. Про це свідчать геолокаційні кадри, йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW). Крім того, російські джерела стверджували, що українські сили нібито безуспішно контратакували поблизу Дарино, Миколаєво-Дарино (на південний схід від Коренево), Новоіванівки та Погребків (на північний захід від Суджі).

Російська армія уже кілька місяців збирає сили для майбутнього контрнаступу та витіснення Збройних сил України з російської території. Однак чисельність військового угруповання росіян у Курській області не є катастрофічною, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За деякими даними, російський диктатор Володимир Путін хоче встигнути відбити Курську область в ЗСУ до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа, тобто до 20 січня.