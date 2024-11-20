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Інститут вивчення війни проаналізував, як вплине дозвіл на удари по РФ на хід військових дій

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Інститут вивчення війни проаналізував, як вплине дозвіл на удари по РФ на хід військових дій
Україна зможе контратакувати після ударів ракетами по Росії
фото з відкритих джерел

Завдяки ударам вглиб Росії сили оборони України зможуть проводити контрнаступи

Удари Збройних сил України по глибокому тилу Росії відіграють ключову роль у зниженні боєздатності окупаційних військ на всій лінії фронту.

Як зазначають в ISW, Україна лише нещодавно почала отримувати озброєння та ресурси, необхідні для проведення сучасних масштабних бойових дій. Завдяки цьому Збройні сили України зможуть здійснювати стратегічно важливі контрнаступи за умови, що західні партнери нарощуватимуть підтримку у великих масштабах.

«Отримані Україною системи озброєння та можливості є вирішальними для успішного проведення багатопрофільних масштабних бойових операцій. Україна ще не мала змоги повною мірою продемонструвати, чого можуть досягти її війська за умов належного забезпечення. Поліпшення системної інтеграції, бойових спроможностей та ефективності українських військових на полі бою є цілком можливим, якщо Україна та її партнери продовжать спільну роботу над зміцненням бойового потенціалу», – підкреслюють аналітики.

Водночас експерти наголошують, що подальша військова підтримка з боку союзників залишається критично важливою для звільнення українських територій і завдання суттєвих втрат російським військам. Це необхідно для того, щоб змусити Кремль переглянути свої плани у цій війні.

На думку аналітиків, Україна має брати участь у будь-яких майбутніх переговорах із Росією лише з позиції сили, що також відповідає інтересам західних країн.

Нагадаємо, раніше журналісти The Times повідомили, що Україна наразі має близько 50 ракет Аtaсms, які здатні завдавати ударів по об’єктах на території Росії.

До слова, Російська Федерація змогла збити лише дві з восьми ракет Atacms, які Україна випустила по російській території в ніч проти 19 листопада. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Нагадаємо, 19 листопада, вперше ЗСУ завдали удар по військовому обʼєкту на території Росії балістичними ракетами Atacms виробництва США.

Зауважимо, що помічник держсекретаря США Браян Ніколс підтвердив інформацію про те, що президент США Джо Байден дозволив Україні атакувати об'єкти на території Росії американською зброєю.

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Теги: Україна президент озброєння звільнення ISW ракетна атака війна ЗСУ

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