Генерал, який грає в шахи з головнокомандувачем Сирським
Розмова з Анатолієм Баргилевичем
Перше велике інтерв'ю з начальником Генштабу генералом Баргилевичем.
Розмова відбулася на 1000-й день великої війни.
Ключові меседжі:
- «Ситуація на фронті важка, але не критична. Лінію фронту на Донбасі ми стабілізуємо»;
- «Бої на Курщині важчі, ніж на Донбасі»;
- «Покровський напрямок вдалося стабілізувати»;
- «У районі Куп’янська - важкі бої»;
- «Часів Яр утримується нашими силами»;
- «У Торецьку бої точаться в міській забудові»;
- «Найбільш напружена ситуація в районі Курахового»;
- «Перевага в людях у ворога на деяких ділянках у 4-8 разів. Але ми бачимо, що противник теж потроху видихається»;
- Про далекобійні удари по РФ: «Ракети самі скажуть за себе»;
- Про спадок Залужного: «Коли ми прийшли на початку 2024 року в Генеральний штаб, зрозуміли, що треба багато змінювати»;
- Про власний бойовий шлях: «У званні генерал-майора я брав участь у стрілецькому бою».
А ще, про операцію ЗСУ, яка стала «новим словом в військовому мистецтві», про мобілізацію, ротацію і те, чого бракує найбільше фронту від тилу...
І на десерт – про нічні «емоційні розрядки» на пару Сирським.
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