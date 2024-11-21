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Микола Підвезяний Головний редактор «Главкома»

Генерал, який грає в шахи з головнокомандувачем Сирським

glavcom.ua
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Начальник Генерального штабу ЗСУ Анатолій Баргиленвич
фото з відкритих джерел

Розмова з Анатолієм Баргилевичем

Перше велике інтерв'ю з начальником Генштабу генералом Баргилевичем.

Розмова відбулася на 1000-й день великої війни.

Ключові меседжі:

  • «Ситуація на фронті важка, але не критична. Лінію фронту на Донбасі ми стабілізуємо»;
  • «Бої на Курщині важчі, ніж на Донбасі»;
  • «Покровський напрямок вдалося стабілізувати»;
  • «У районі Куп’янська - важкі бої»;
  • «Часів Яр утримується нашими силами»;
  • «У Торецьку бої точаться в міській забудові»;
  • «Найбільш напружена ситуація в районі Курахового»;
  • «Перевага в людях у ворога на деяких ділянках у 4-8 разів. Але ми бачимо, що противник теж потроху видихається»;
  • Про далекобійні удари по РФ: «Ракети самі скажуть за себе»;
  • Про спадок Залужного: «Коли ми прийшли на початку 2024 року в Генеральний штаб, зрозуміли, що треба багато змінювати»;
  • Про власний бойовий шлях: «У званні генерал-майора я брав участь у стрілецькому бою».

А ще, про операцію ЗСУ, яка стала «новим словом в військовому мистецтві», про мобілізацію, ротацію і те, чого бракує найбільше фронту від тилу...

І на десерт – про нічні «емоційні розрядки» на пару Сирським.

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Теги: ЗСУ Генштаб Анатолій Баргилевич

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