Генерал, який грає в шахи з головнокомандувачем Сирським

Розмова з Анатолієм Баргилевичем

Перше велике інтерв'ю з начальником Генштабу генералом Баргилевичем.

Розмова відбулася на 1000-й день великої війни.

Ключові меседжі:

«Ситуація на фронті важка, але не критична. Лінію фронту на Донбасі ми стабілізуємо»;

«Бої на Курщині важчі, ніж на Донбасі»;

«Покровський напрямок вдалося стабілізувати»;

«У районі Куп’янська - важкі бої»;

«Часів Яр утримується нашими силами»;

«У Торецьку бої точаться в міській забудові»;

«Найбільш напружена ситуація в районі Курахового»;

«Перевага в людях у ворога на деяких ділянках у 4-8 разів. Але ми бачимо, що противник теж потроху видихається»;

Про далекобійні удари по РФ: «Ракети самі скажуть за себе»;

Про спадок Залужного: «Коли ми прийшли на початку 2024 року в Генеральний штаб, зрозуміли, що треба багато змінювати»;

Про власний бойовий шлях: «У званні генерал-майора я брав участь у стрілецькому бою».

А ще, про операцію ЗСУ, яка стала «новим словом в військовому мистецтві», про мобілізацію, ротацію і те, чого бракує найбільше фронту від тилу...

І на десерт – про нічні «емоційні розрядки» на пару Сирським.