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ISW проаналізував, чи зможуть росіяни змінити ситуацію на Курщині

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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ISW проаналізував, чи зможуть росіяни змінити ситуацію на Курщині
Росія зосередила в Курській області близько 50 тис. військовослужбовців
фото з відкритих джерел

Раніше повідомлялося, що Путін хоче повернути контроль над Курською областю до інавгурації Трампа

Російська армія уже кілька місяців збирає сили для майбутнього контрнаступу та витіснення Збройних сил України з російської території. Однак чисельність військового угруповання росіян у Курській області не є катастрофічною. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Як зазначають аналітики, нещодавні оцінки західних та українських експертів стосовно чисельності російського угруповання військ у Курській області «не є значним перегином» – армія РФ уже кілька місяців збирає сили для майбутнього контрнаступу та витіснення ЗСУ з російської території.

Раніше українські офіційні особи та західні ЗМІ повідомили, що Росія зосередила в Курській області близько 50 тис.  військовослужбовців, зокрема близько 8-10 тис. військових Північної Кореї. Ці сили Москва планує задіяти для витіснення ЗСУ з території РФ до кінця січня 2025 року. Джерела припускають, що Росія не перекинула жоден із підрозділів цих сил зі Східної України.

За оцінками українських джерел, у вересні та жовтні 2024 року російські війська зосередили в Курській області від 30 тис.  до 50 тис.  військовослужбовців. Серед них – близько 35 тис.  військових Північного угруповання російських військ, що діяли у Курській, Брянській, Бєлгородській областях та на півночі Харківської області до входа ЗСУ в Курську область у серпні 2024 року.

Один із військовослужбовців ЗСУ 11 листопада заявив, що російські сили також передислоковують додаткові елементи 104-го повітряно-десантного полку (76-ї дивізії ВДВ) та кілька батальйонів 177-го морського піхотного полку (Каспійська флотилія) із західної частини Запорізької області до Курської області. Однак ISW зазначає, що на момент написання цього звіту, незалежних ознак цих передислокацій не спостерігалося.

Аналітики в середині жовтня 2024 року зафіксували повідомлення про те, що підрозділи 177-го морського піхотного полку діяли поблизу Часів Яру.

«11 листопада речник оперативного командування «Північ» полковник Вадим Мисник повідомив, що російські військові часто перекидають нові резерви до Курської області через великі втрати особового складу і техніки. Однак ці резерви, ймовірно, призначені для заміни втрат особового складу, а не для суттєвого посилення наявного угруповання російських військ у цьому регіоні», – йдеться у звіті ISW.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін хоче встигнути відбити Курську область в ЗСУ до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа, тобто до 20 січня.

До слова, ЗСУ завдяки операції у Курській області вдалося взяти багато окупантів у полон та стягнути чимало російської техніки з території України.

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Теги: окупанти Курщина росія війна наступ контрнаступ

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