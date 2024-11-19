Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

1000 днів великої війни. Звернення Збройних Сил України

Україна б'ється
ГЛАВКОМ
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
1000 днів великої війни. Звернення Збройних Сил України

Українська армія ніколи не зрадить вашу віру

Рівно тисяча днів тому почалось широкомасштабне вторгнення Росії в Україну.

Тисячу днів ми б’ємося з агресором, який хоче, щоб нас просто не було. Тисячу днів ми захищаємо наш європейський дім. Ми воюємо за наші родини, наших друзів, наших колег, наших сусідів. За Київ і Харків, Львів та Одесу, Маріуполь і Чернігів, Сімферополь і Луганськ, Донецьк і Запоріжжя. Головне – ми б’ємося за майбутнє наших дітей. 

Українська армія ніколи не зрадить вашу віру. Тому що це наша народна армія – в кожного знайомі або родичі служать у війську. У нас один біль на всю країну, одне серце й одна душа. Кожна наша перемога та поразка – спільні. Кожна радість і тривога – на всіх. Кожен, хто читає це, має знати: Сили оборони України – сильні, як ніколи, та об’єднані метою знищення окупантів. Тисяча днів нашої стійкості це вкотре довели. 

Ми виграли битви за Київ, Чернігів, Суми, Миколаїв та Одесу. Ми провели блискучий контрнаступ на Харківщині та не менш успішний контрнаступ на Херсонщині. Зрештою Збройні Сили України повернули війну на російську територію. Зробили неможливе можливим – те, у що ніхто не вірив.

Побратими та посестри, сьогодні кожен з нас має сказати: «Я – тут, я продовжую битву й підтримую військо, попри все йду вперед і прагну перемоги». 

Російсько-українська війна – це не спринт, це марафон. Ми стійко подолали першу тисячу днів широкомасштабного вторгнення. Позаду багато надлюдських випробувань.

Однак перемогу здобуде той, хто протримається на добу більше, ніж ворог. Тому час знову діяти разом. Як і тисячу днів тому. Як і десять років тому, коли почалась російсько-українська війна.

Підтримуйте Сили оборони України, де вже служать ваші близькі, друзі, колеги. Підтримуйте армію в будь-який доступний вам спосіб. Робіть усе від вас залежне - перебуваєте ви в Україні або за кордоном – щоб ми разом пройшли цей шлях. Фундамент нашої перемоги– це єдність у боротьбі. 

Ми обов’язково помстимося за кожного загиблого героя, кожну загиблу дитину, кожний зруйнований будинок.  

Разом ми реалізуємо історичний шанс – на десятки років поховати російську загрозу. Разом забезпечимо нашим родинам довгоочікуваний мир. Разом здолаємо будь-які складнощі та втілимо мрію поколінь про свободу й незалежність нашої Неньки. 

З вірою в перемогу,

Збройні Сили України

Теги: ЗСУ армія війна перемога ворог контрнаступ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сеул може направити до України обмежений військовий контингент
Південна Корея може відправити війська до України – Newsweek
22 жовтня, 03:03
Для організації взаємодії окупанти планують закріпити одного перекладача і трьох солдатів армії РФ за кожними 30 військовослужбовцями КНДР
На Курщині росіяни закріплюють за підрозділами КНДР перекладачів – розвідка
25 жовтня, 17:44
Тривогу було оголошено через загрозу БпЛА для столиці
У Києві пролунали вибухи
25 жовтня, 21:17
Звіт ISW щодо війни
Росіяни просунулись на схід від Вугледару та в районі Покровська – звіт ISW
27 жовтня, 04:03
Росіяни вдарили по Харкову ракетами
Наслідки удару РФ по Харкову: у поліції повідомили, чим бив ворог та скільки є жертв
2 листопада, 00:29
Адвокат Крупи видала цікаву деталь. Виявляється, що більшу частину вилучених коштів, знайдено у кімнатах, якими підозрювана начебто не користується
Крупа вперше пояснила, звідки в її помешканні взялася купа доларів
9 листопада, 10:15
Процес подачі рапорту на зміну місця служби займає лише близько 15 хвилин
У застосунку «Армія+» запрацювала нова функція
15 листопада, 10:55
Партизани провели агітацію в Санкт-Петербурзі
Агенти «АТЕШ» провели агітаційну роботу в Санкт-Петербурзі
4 листопада, 23:56
Антикорупційний суд наголосив, що інформація, яка містить охоронювану законом лікарську таємницю, надасть змогу слідству в подальшому використовувати її як докази
Судді та прокурори... Суд арештував понад 1,5 тис. «інвалідних» справ Крупи
11 листопада, 14:36

Події в Україні

1000 днів великої війни. Звернення Збройних Сил України
1000 днів великої війни. Звернення Збройних Сил України
Удар по гуртожитку у Глухові: скільки людей перебуває під завалами
Удар по гуртожитку у Глухові: скільки людей перебуває під завалами
У Глухові через удар РФ по гуртожитку загинули вісім людей (оновлено)
У Глухові через удар РФ по гуртожитку загинули вісім людей (оновлено)
Президент відреагував на російський удар по Глухову: «Путін хоче, щоб війна тривала»
Президент відреагував на російський удар по Глухову: «Путін хоче, щоб війна тривала»
«Ми виборюємо право на життя» – Сирський про 1000 днів повномасштабної війни
«Ми виборюємо право на життя» – Сирський про 1000 днів повномасштабної війни
Сибіга: Втрати РФ за кожні 10 днів такі ж, як за 10 років війни в Афганістані
Сибіга: Втрати РФ за кожні 10 днів такі ж, як за 10 років війни в Афганістані

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
105K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 листопада: ситуація на фронті
80K
Польські прикордонники вилучили паспорт у шестирічного сина ексдепутатки Київради
41K
«Час грає проти нас». Командир «Азова» звернувся до військового командування
38K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 листопада 2024
27K
Українська співачка купила БТР для Збройних сил
16K
Міноборони анонсувало реформування системи мобілізації

Новини

Росіяни у Глухові вбили матір та дитину, «Хезболла» погодилась на перемир'я з Ізраїлем: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Мінлиива хмарність та сильний вітер: прогноз погоди на 19 листопада
Сьогодні, 05:50
Друга тривога у Києві тривала більше години
Сьогодні, 03:34
19 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Світ реагує на дозвіл Україні бити по Росії, влада Москви заявила про удари БпЛА: головне за ніч
Вчора, 07:00
На Заході дощитиме, на решті території сухо: прогноз погоди на 18 листопада
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua