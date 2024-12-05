Сирський вручив нагороди артилеристам, які ведуть бої на Курщині

Головнокомандувач подякував воїнам-артилеристам «за відвагу, стійкість та героїзм, які вони щоденно проявляють, захищаючи державу

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський вручив державні нагороди та відомчі відзнаки військовослужбовцям артилерійських підрозділів, які ведуть бойові дії на території Курської області РФ. Про це Сирський повідомив у Facebook.

Вручення нагород відбулося з нагоди Дня ракетних військ і артилерії.

Вручення нагород з нагоди Дня ракетних військ і артилерії. фото: Головнокомандувач ЗС України, Facebook

Головнокомандувач привітав воїнів-артилеристів із професійним святом, подякував «за відвагу, стійкість та героїзм, які вони щоденно проявляють, захищаючи державу, знищуючи бронетехніку та особовий склад ворога на його землі».

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Головнокомандувач подякував воїнам-артилеристам «за відвагу, стійкість та героїзм, які вони щоденно проявляють, захищаючи державу фото: Головнокомандувач ЗС України, Facebook

«Завдяки вам вдалося зруйнувати плани агресора щодо наступу на Сумському напрямку з Курської області та перенести цю війну на територію ворога», – наголосив Сирський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 402 захисників України із системи Міністерства внутрішніх справ, з них 78 – посмертно. Відповідний указ №797/2024 від 2 грудня оприлюднений на сайті глави держави.

Також президент розглянув 22 петиції, які стосувалися присвоєння звання Героя України посмертно. З них лише один військовослужбовець отримав цю найвищу державну нагороду. Відповіді опубліковані на сайті електронних петицій 26-27 листопада. Звання Героя України було присвоєно Олексію Слющенку, чемпіону світу з пауерліфтингу, який у перші дні повномасштабного вторгнення добровільно пішов на фронт та став розвідником.