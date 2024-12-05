Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Сирський вручив нагороди артилеристам, які ведуть бої на Курщині

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Сирський вручив нагороди артилеристам, які ведуть бої на Курщині
Вручення нагород відбулося з нагоди Дня ракетних військ і артилерії
фото: Головнокомандувач ЗС України, Facebook

Головнокомандувач подякував воїнам-артилеристам «за відвагу, стійкість та героїзм, які вони щоденно проявляють, захищаючи державу

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський вручив державні нагороди та відомчі відзнаки військовослужбовцям артилерійських підрозділів, які ведуть бойові дії на території Курської області РФ. Про це Сирський повідомив у Facebook. 

Вручення нагород відбулося з нагоди Дня ракетних військ і артилерії.

Вручення нагород з нагоди Дня ракетних військ і артилерії.
Вручення нагород з нагоди Дня ракетних військ і артилерії.
фото: Головнокомандувач ЗС України, Facebook

Головнокомандувач привітав воїнів-артилеристів із професійним святом, подякував «за відвагу, стійкість та героїзм, які вони щоденно проявляють, захищаючи державу, знищуючи бронетехніку та особовий склад ворога на його землі».

4 фото
На весь екран
Головнокомандувач подякував воїнам-артилеристам «за відвагу, стійкість та героїзм, які вони щоденно проявляють, захищаючи державу
фото: Головнокомандувач ЗС України, Facebook

«Завдяки вам вдалося зруйнувати плани агресора щодо наступу на Сумському напрямку з Курської області та перенести цю війну на територію ворога», – наголосив Сирський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 402 захисників України із системи Міністерства внутрішніх справ, з них 78 – посмертно. Відповідний указ №797/2024 від 2 грудня оприлюднений на сайті глави держави.

Також президент розглянув 22 петиції, які стосувалися присвоєння звання Героя України посмертно. З них лише один військовослужбовець отримав цю найвищу державну нагороду. Відповіді опубліковані на сайті електронних петицій 26-27 листопада. Звання Героя України було присвоєно Олексію Слющенку, чемпіону світу з пауерліфтингу, який у перші дні повномасштабного вторгнення добровільно пішов на фронт та став розвідником. 

Читайте також:

Теги: державні нагороди Олександр Сирський військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Bloomberg вважають, що це китайська відповідь на те, що Вашингтон заборонив продаж до Китаю мікросхем памʼяті з високою пропускною здатністю, виготовлених американськими та іноземними компаніями
Торгова війна? Китай заборонив експорт до США матеріалів військового застосування
3 грудня, 18:45
Щоб говорити з Путіним, Україні треба мати сильну позицію ,переконаний президент
Чи закінчиться війна у 2025 році: Зеленський відповів
30 листопада, 15:39
США не бачать ознак присутності військ КНДР на території України
США не бачать ознак присутності військ КНДР на території України
26 листопада, 00:20
РФ атакує Україну ударними безпілотниками (оновлено)
РФ атакує Україну ударними безпілотниками (оновлено)
22 листопада, 03:59
Військовослужбовці зможуть переводитися до іншої частини не оглядаючись на командирів
За три доби – в іншу бригаду. Новий механізм переведення для військових: як це працюватиме технології
15 листопада, 08:50
Нардепка Ольга Василевська-Смаглюк розповіла про скандал, який виник у Поліській громаді
Місцеві чиновники довели народну депутатку до матюків (відео)
13 листопада, 18:14
ДБР та Офіс генпрокурора заявили про нову підозру у так званій справі Гринкевичів
Захист Гринкевичів відреагував на нові звинувачення ДБР
13 листопада, 11:33
Військовий Юрій Жуковець розповів, що забезпечення в українській армії покращилося
Герой України популярно пояснив, що найбільше дратує в нашій армії
12 листопада, 21:25
Міністр зізнався, що бачить сина не часто
Міністр Клименко розповів, як воює його син
9 листопада, 17:19

Події в Україні

Сирський вручив нагороди артилеристам, які ведуть бої на Курщині
Сирський вручив нагороди артилеристам, які ведуть бої на Курщині
Повітряні сили показали, як вночі ППО збивала російські дрони
Повітряні сили показали, як вночі ППО збивала російські дрони
Бойових медиків більше не переводитимуть у піхоту: Зеленський увів у дію рішення РНБО
Бойових медиків більше не переводитимуть у піхоту: Зеленський увів у дію рішення РНБО
ЗСУ підтвердили відновлення контролю над селом Новий Комар на Донеччині
ЗСУ підтвердили відновлення контролю над селом Новий Комар на Донеччині
Роботи зі зведення фортифікацій на Харківщині виконано майже на 100% – Шмигаль
Роботи зі зведення фортифікацій на Харківщині виконано майже на 100% – Шмигаль
Провал закупівель для ЗСУ: Агенція оборонних закупівель не виконала контрактів на 25 млрд грн
Провал закупівель для ЗСУ: Агенція оборонних закупівель не виконала контрактів на 25 млрд грн

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
116K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 грудня: ситуація на фронті
41K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 грудня 2024
32K
У ластах намагався перепливти Дніпро. Затримано ексчиновника, завербованого ФСБ
24K
Кадиров опублікував відео з полоненими: чому українці радіють
19K
День святого Миколая 2024: гарні привітання у листівках, віршах і прозі
14K
Президентка Грузії прокоментувала українські санкції

Новини

5 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Оборонці Маріуполя отримали дипломи від французької кулінарної школи (фото)
Вчора, 11:57
День ракетних військ і артилерії України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках
Вчора, 07:00
4 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:12
Понад 25 тисяч історій особистих перемог: українці діляться тим, що надихає боротися далі
3 грудня, 15:58
У листопаді енергетики ДТЕК повернули світло майже мільйону домогосподарств після обстрілів
3 грудня, 12:53

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua