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Путін наказав повернути Курську область до інавгурації Трампа – Telegraph

Ірина Бура
glavcom.ua
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Путін наказав повернути Курську область до інавгурації Трампа – Telegraph

На даний момент РФ повернула собі приблизно половину території, яку ЗСУ захопили в ході операції, розпочатої в серпні

Президент РФ Володимир Путін хоче встигнути відбити Курську область в ЗСУ до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа, тобто до до 20 січня. Про це повідомляє The Telegraph.

Союзники по НАТО вважають, що російський диктатор сподівається повернути території до інавгурації Трампа. Для здійснення цього плану Путін направив 50 тисяч російських і північнокорейських солдатів.

За оцінкою британської оборонної розвідки, з якою ознайомився The Telegraph, Росія, «швидше за все, посилить атаки безпілотників-камікадзе на українські позиції найближчими днями, використовуючи нові пускові пункти поблизу кордону».

Також зазначається, що близько 12 тисяч північнокорейських призовників, ймовірно, також будуть задіяні у бойових діях у Курській області відповідно до пакту про взаємну військову допомогу між РФ та КНДР, який було укладено цього року.

В свою чергу, українські аналітики припускають, що Кремль може використати наймасштабнішу контратаку в Курській області, щоб набрати обертів і просунутися до Сумської області.

Станом на даний момент РФ повернула собі приблизно половину території, яку ЗСУ захопили в ході операції, розпочатої в серпні.

Західні дипломати стурбовані тим, що Путін спробує швидко захопити територію до інавгурації пана Трампа, щоб дати Росії більше переваг у будь-яких мирних переговорах.

Також видання додало, що після початку контрнаступу в Курській області, РФ посилила атаки на лінії фронту. Зокрема, у жовтні російські війська зайняли більше території України, ніж за будь-який місяць з середини 2022 року.

Нагадаємо, ЗСУ вперше ударили по будівлях, де, ймовірно, перебували північнокорейські військові у Курській області. 

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Теги: росія путін диктатор Місяць війна ЗСУ Курщина

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