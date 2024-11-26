Туреччина просить США послабити санкції проти Газпромбанку, аби платити Росії за газ

Росія є найбільшим постачальником газу до Туреччини

Туреччина обговорює зі Сполученими Штатами Америки пом'якшення обмежень проти Росії, яке б дозволило їй продовжувати використовувати Газпромбанк для оплати імпорту природного газу. Про це повідомляє Bloomberg.

Міністр енергетики Туреччини Альпарслан Байрактар сказав, що без дозволу США «ми не зможемо платити Росії».

«Якщо винятку не буде, це може мати дуже серйозні наслідки для Туреччини», – каже міністр.

Посадовець нагадав про попередні випадки, коли санкції, пов’язані з Іраном, пом’якшувалися шляхом надання спеціальних дозволів.

Варто зазначити, що Росія є найбільшим постачальником газу до Туреччини, забезпечивши близько 42% імпорту у 2023 році. Загалом Туреччина значною мірою залежить від Росії в енергетичному секторі, зокрема імпортує близько половини нафти та будує за допомогою Росії атомну електростанцію.

Як відомо, США розширили санкційний список щодо Російської Федерації, наклавши санкції на десятки російських банків, реєстраторів цінних паперів і фінансових чиновників. Цього разу туди ввійшли Газпромбанк, БКС-банк та «Центрокредит».

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що запроваджені США санкції проти «Газпромбанку» ставлять під загрозу енергетичну безпеку деяких країн Центральної Європи.

Нагадаємо, у 2025 році у Стамбулі буде створено центр торгівлі газом у рамках проєкту міжнародного газового хабу. Проєкт буде реалізовано у партнерстві з турецькою компанією Bota та російським газовим гігантом «Газпром».

До слова, Туреччина продовжує активно нарощувати внутрішнє виробництво нафти та газу, прагнучи скоротити залежність від імпорту та зміцнити енергетичну безпеку.