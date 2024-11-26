Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Туреччина просить США послабити санкції проти Газпромбанку, аби платити Росії за газ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Туреччина просить США послабити санкції проти Газпромбанку, аби платити Росії за газ
США наклали санкції на Газпромбанк
фото з відкритих джерел

Росія є найбільшим постачальником газу до Туреччини

Туреччина обговорює зі Сполученими Штатами Америки пом'якшення обмежень проти Росії, яке б дозволило їй продовжувати використовувати Газпромбанк для оплати імпорту природного газу. Про це повідомляє Bloomberg.

Міністр енергетики Туреччини Альпарслан Байрактар сказав, що без дозволу США «ми не зможемо платити Росії».

«Якщо винятку не буде, це може мати дуже серйозні наслідки для Туреччини», – каже міністр.

Посадовець нагадав про попередні випадки, коли санкції, пов’язані з Іраном, пом’якшувалися шляхом надання спеціальних дозволів.

Варто зазначити, що Росія є найбільшим постачальником газу до Туреччини, забезпечивши близько 42% імпорту у 2023 році. Загалом Туреччина значною мірою залежить від Росії в енергетичному секторі, зокрема імпортує близько половини нафти та будує за допомогою Росії атомну електростанцію.

Як відомо, США розширили санкційний список щодо Російської Федерації, наклавши санкції на десятки російських банків, реєстраторів цінних паперів і фінансових чиновників. Цього разу туди ввійшли Газпромбанк, БКС-банк та «Центрокредит».

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що запроваджені США санкції проти «Газпромбанку» ставлять під загрозу енергетичну безпеку деяких країн Центральної Європи.

Нагадаємо, у 2025 році у Стамбулі буде створено центр торгівлі газом у рамках проєкту міжнародного газового хабу. Проєкт буде реалізовано у партнерстві з турецькою компанією Bota та російським газовим гігантом «Газпром».

До слова, Туреччина продовжує активно нарощувати внутрішнє виробництво нафти та газу, прагнучи скоротити залежність від імпорту та зміцнити енергетичну безпеку.

Читайте також:

Теги: Туреччина газ росія США санкції

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські діти, які брали участь в турнірі Храмцова
Олімпійський чемпіон Храмцов провів турнір у РФ, на який незаконно привезли дітей з Донеччини
Сьогодні, 15:42
«Прямого протистояння, армія на армію, ядерних держав немає»
В Україні почалась світова війна?
Вчора, 09:38
Охоронець посольства США у Норвегії шпигував на користь Росії та Ірану
Охоронець посольства США у Норвегії шпигував на користь Росії та Ірану
22 листопада, 04:55
Росіяни продовжують депортувати українських дітей
Росіяни вивозять з окупованих територій талановитих дітей – Центр нацспротиву
20 листопада, 06:30
США є найбільшим донором ООН, другому місці – Китай
ООН стурбована поверненням Трампа до Білого дому – Reuters
8 листопада, 12:46
Соратника Пригожина знайшли мертвим
У Росії загадково загинув соратник Пригожина, який шпигував за Лавровим
4 листопада, 03:14
Зеленський підкреслив, що 3 тисячі чи 100 тисяч північнокорейців воюватимуть проти України – безпосередньо залежить від реакції Заходу
Зеленський: Путін перевіряє реакцію Заходу на солдатів КНДР
31 жовтня, 18:10
Зеленський заявив, що витік секретної інформації означає лише те, що між партнерами немає нічого конфіденційного
Зеленський про передачу ракет Tomahawk: Це була конфіденційна інформація між Україною та США
30 жовтня, 13:55
Журналісти заявили, що Байжен не зумів стримати РФ
Байден не зміг стримати війну в Україні, яка і надалі поширюється – The Guardian
27 жовтня, 02:39

Економіка

Чехія збирається продовжити ініціативу із закупівлі боєприпасів для України у 2025 році
Чехія збирається продовжити ініціативу із закупівлі боєприпасів для України у 2025 році
Туреччина просить США послабити санкції проти Газпромбанку, аби платити Росії за газ
Туреччина просить США послабити санкції проти Газпромбанку, аби платити Росії за газ
ЄС потужно вдарить санкціями по танкерах Росії – Bloomberg
ЄС потужно вдарить санкціями по танкерах Росії – Bloomberg
Країни G7 готують нові санкції проти «тіньового флоту» РФ
Країни G7 готують нові санкції проти «тіньового флоту» РФ
Найбільший пакет санкцій. Британія запровадила обмеження проти «тіньового флоту» РФ
Найбільший пакет санкцій. Британія запровадила обмеження проти «тіньового флоту» РФ
Reuters повідомив, що може стати «козирем» у завершенні війни в Україні
Reuters повідомив, що може стати «козирем» у завершенні війни в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
111K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 листопада: ситуація на фронті
40K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 листопада 2024
20K
Сенсація на виборах у Румунії. Чи треба тривожитися Україні?
12K
Третя світова почнеться? Тімоті Снайдер розʼяснив новий задум Путіна
7628
Київська влада відповіла, що планує робити з аварійними мостами Метро і Патона
6921
26 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

ЄБРР ніколи не заявляв про неготовність фінансувати ДТЕК Ахметова – офіційна заява банку
Сьогодні, 16:48
Енергетики ДТЕК вчергове потрапили під обстріл на Дніпропетровщині
Сьогодні, 13:00
Авіакатастрофа у Литві: падіння вантажного літака зафіксовано на відео
Сьогодні, 06:25
Невелика хмарність: прогноз погоди на 26 листопада
Сьогодні, 06:00
Ізраїль вдарив по контрабандних маршрутах поставок зброї «Хезболлі»
Сьогодні, 05:46
26 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua