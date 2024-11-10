США невдовзі назвуть дату припинення вогню в Україні? Заява прем'єра Польщі

«Це, безумовно, будуть рішення, які передбачатимуть менше втручання США в українські справи», – сказав Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що США незабаром можуть оприлюднити декларації про припинення вогню в Україні та гарантії безпеки. Про це повідомляє Polskie Radio.

Туск прокоментував інформацію ЗМІ про можливий мирний план Трампа для України, зазначивши, що наразі цей план, імовірно, ще перебуває на етапі підготовки.

Прем'єр-міністр Польщі припустив, що найближчим часом можуть з'явитися декларації щодо дати припинення вогню, визначення кордонів його дії та забезпечення безпеки для України.

«Це, безумовно, будуть рішення, які передбачатимуть менше втручання США в українські справи», – сказав Туск, додавши, що «рішення щодо війни в Україні не можуть ухвалюватися через голови не лише українців, а й наші».

Нагадаємо, що Україна у листопаді закінчить роботу над документом, який міститиме умови для справедливого завершення війни з Росією. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на саміті «Україна – Південно-Східна Європа».

Також президент України Володимир Зеленський вважає, що новообраний президент США Дональд Трамп справді хоче закінчити війну в Україні. Однак наразі невідомо, чи вдасться йому це зробити.