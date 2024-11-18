Центр протидії дезінформації спрогнозував, коли в Росії чекати страйку шахтарів

52% підприємств галузі цього року працюють у мінус

У Кемеровській області робітники однієї із шахт оголосили голодування, бо вже понад чотири місяці не отримували грошей

У порівнянні з минулим роком, дохід вугільних підприємств Росії упав на 20%. Про це повідомляють у Центрі протидії дезінформації.

Аналітики зауважують, що така тенденція триває кілька останніх років і прогнозують подальший обвал.

У Центрі протидії дезінформації додають, що 52% підприємств галузі цього року працюють у мінус. Відтак у них немає коштів, щоб платити зарплати шахтарям. У Кемеровській області робітники однієї із шахт оголосили голодування, бо вже понад чотири місяці не отримували грошей.

«Шахтарські страйки, які свого часу стали одним із передвісників розвалу радянського союзу, є реальною загрозою для Росії. І якщо Путін продовжить виснажувати ресурси економіки РФ задля фінансування війни, зовсім скоро стук шахтарських касок по бруківці може знову зазвучати під стінами Кремля», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше Росія знайшла покупців для краденого вугілля з Донбасу. РФ збирається експортувати вугілля з окупованого Донбасу в Китай, Індію та Іран. Російська компанія «Торговий дім «Донське вугілля» збиралася в жовтні почати експорт.