Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Центр протидії дезінформації спрогнозував, коли в Росії чекати страйку шахтарів

Марія Мартинюк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Центр протидії дезінформації спрогнозував, коли в Росії чекати страйку шахтарів
52% підприємств галузі цього року працюють у мінус
фото з відкритих джерел

У Кемеровській області робітники однієї із шахт оголосили голодування, бо вже понад чотири місяці не отримували грошей

У порівнянні з минулим роком, дохід вугільних підприємств Росії упав на 20%. Про це повідомляють у Центрі протидії дезінформації.

Аналітики зауважують, що така тенденція триває кілька останніх років і прогнозують подальший обвал. 

У Центрі протидії дезінформації додають, що 52% підприємств галузі цього року працюють у мінус. Відтак у них немає коштів, щоб платити зарплати шахтарям. У Кемеровській області робітники однієї із шахт оголосили голодування, бо вже понад чотири місяці не отримували грошей. 

«Шахтарські страйки, які свого часу стали одним із передвісників розвалу радянського союзу, є реальною загрозою для Росії. І якщо Путін продовжить виснажувати ресурси економіки РФ задля фінансування війни, зовсім скоро стук шахтарських касок по бруківці може знову зазвучати під стінами Кремля», – йдеться у повідомленні. 

Центр протидії дезінформації спрогнозував, коли в Росії чекати страйку шахтарів фото 1

Нагадаємо, що раніше Росія знайшла покупців для краденого вугілля з Донбасу. РФ збирається експортувати вугілля з окупованого Донбасу в Китай, Індію та Іран. Російська компанія «Торговий дім «Донське вугілля» збиралася в жовтні почати експорт. 

Читайте також:

Теги: росія економіка шахта вугілля страйк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Економіка

Центр протидії дезінформації спрогнозував, коли в Росії чекати страйку шахтарів
Центр протидії дезінформації спрогнозував, коли в Росії чекати страйку шахтарів
Рух протокою Босфор заблокував російский танкер
Рух протокою Босфор заблокував російский танкер
Російський газ може надходити до Китаю новим маршрутом: подробиці
Російський газ може надходити до Китаю новим маршрутом: подробиці
У Євросоюзі зростає кількість компаній-банкрутів
У Євросоюзі зростає кількість компаній-банкрутів
У Варшаві з'явиться новий аеропорт: подробиці (фото)
У Варшаві з'явиться новий аеропорт: подробиці (фото)
Росія вводить обмеження на постачання збагаченого урану до США
Росія вводить обмеження на постачання збагаченого урану до США

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
104K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 листопада: ситуація на фронті
104K
Командир Грузинського легіону, який воює в Україні, попередив про небезпеку
38K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 листопада 2024
31K
Перший постріл й одразу влучання. Повітряні сили ЗСУ показали військову, яка збила крилату ракету
23K
Азовець розповів, як його катував у полоні земляк із Харкова
7408
Коксівне вугілля Покровська має залишатися під контролем України – Bloomberg

Новини

Світ реагує на дозвіл Україні бити по Росії, влада Москви заявила про удари БпЛА: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
На Заході дощитиме, на решті території сухо: прогноз погоди на 18 листопада
Сьогодні, 06:00
18 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
Вчора, 09:29
Росія здійснила масовий пуск ракет різних типів по Україні, Байден зустрівся із Сі Цзіньпіном: головне за ніч
Вчора, 07:00
Хмарно з проясненнями та без дощу: прогноз погоди на 17 листопада
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua