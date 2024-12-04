Розвідка розповіла, як російські командири вчать окупантів самогубства

У документах ворога описується алгоритм вчинення суїциду за допомогою вогнепальної зброї або гранати

За відсутності зброї чи патронів окупантам радять скористатися гранатою

Російські командири роздають своїм підлеглим інструкції для вчинення самогубств. Про це повідомляє головне управління розвідки.

Заголовок таких інструкцій закликає «зберігати свою честь до кінця». У документах ворога описується алгоритм вчинення суїциду за допомогою вогнепальної зброї або гранати.

«Так званому воїну «великої Росії» в критичній ситуації наказують стріляти собі в скроню, під підборіддя або в центр чола», – йдеться в повідомленні.

Водночас за відсутності зброї чи патронів окупантам радять скористатися гранатою.

Такі дії з боку російських окупантів у розвідці назвали «армією суїцидників у прямому сенсі».

Нагадаємо, російські окупаційні війська для штурмів позицій українських військових на сході України почали залучати колишніх ув’язнених жінок. На території РФ майже порожні в’язниці у зв’язку із мобілізацією засуджених для участі у війні проти України.

Раніше повідомлялося, що російська армія уже кілька місяців збирає сили для майбутнього контрнаступу та витіснення Збройних сил України з російської території. Однак чисельність військового угруповання росіян у Курській області не є катастрофічною. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). Як зазначають аналітики, нещодавні оцінки західних та українських експертів стосовно чисельності російського угруповання військ у Курській області «не є значним перегином» – армія РФ уже кілька місяців збирає сили для майбутнього контрнаступу та витіснення ЗСУ з російської території.