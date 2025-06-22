Сирський розповів про своє ставлення до призначення Мадяра командувачем Сил безпілотних систем

Бровді очікує, що шість-сім підрозділів Сил безпілотних систем увійдуть до Топ-10 найрезультативніших за чинною системою оцінювання

Сирський про призначення Мадяра: Роберт Бровді очолив Сили безпілотних систем, єднаючи підрозділи для ефективної боротьби

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський прокоментував нещодавнє призначення майора Роберта Бровді, відомого як Мадяр, на посаду командувача Сил безпілотних систем. Сирський висловив високу оцінку новому очільнику та окреслив завдання, що стоять перед ним. Про це він розповів під час зустрічі з українськими та закордонними журналістами, де був присутній «Главком».

«Ви знаєте, що в нас відбулася заміна. На посаду командувача Сил безпілотних систем призначений майор Роберт Бровді, колишній командир 414-ї бригади безпілотних систем», – повідомив Сирський. Він підкреслив, що Бровді – «людина досвідчена, з величезним досвідом, який пройшов на війні шлях добровольця, командира взводу, роти, батальйону, полку, бригади БпС, зараз – командувачі цього нового роду військ».

Головнокомандувач відзначив, що Мадяр «дуже інтенсивно взявся за роботу, користується повагою в цьому середовищі». Сирський вже бачить «результати єднання між командирами, більш ефективного виконання завдань, контролю за їх виконанням».

Перед новим командувачем стоїть завдання більш ефективно розвивати цей сучасний рід військ. Зокрема, йдеться про «інтеграцію передових підрозділів, які входять в «Лінію дронів» та власне в Сили безпілотних систем».

Майор Бровді взяв на себе зобов'язання: щоб шість-сім підрозділів Сил безпілотних систем увійшли до топ-10 ефективних частин, які показують найкращі результати у знищенні противника дронами. Сирський висловив впевненість, що Бровді «їх виконає».

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський підкреслив, що сучасна війна – це змагання економік та протистояння у науково-технічному прогресі. Сирський розповів про переваги України у війні дронів та технологічні виклики, з якими стикається українська армія.

Як відомо, головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський розповів про основні напрямки боротьби з ворожими ударними безпілотниками типу «шахед», що масово атакують тилові міста України. Він зазначив, що противник модернізував ці дрони, зробивши їх менш вразливими до деяких засобів ураження.

До слова, російські військові намагаються просуватися практично по всій лінії на Донбасі зіткнення, зосереджуючи найбільш інтенсивні штурмові дії на Лиманському, Добропільському, Покровському та Новопавлівському напрямках. Ситуація залишається складною.

Нагадаємо, росіяни намагаються створити «буферну зону» в прикордонні Сумської та Харківської областей, але ситуацію на Сумщині вдалося стабілізувати.

«Зараз росіяни зупинені по лінії Кіндратівка – Андріївка – Яблунівка – Юнаківка, далі лінія зіткнення виходить на державний кордон та частково переходить на територію Російської Федерації, в Глушковський район, де наші війська тримають плацдарм в 90 кв. км», – повідомив Олександр Сирський.