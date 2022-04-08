Ситуація на Донеччині: вороги обстрілювали Вугледар із гелікоптера

Зранку окупанти завдали удару по Авдіївській громаді, є жертви

Російські окупаційні війська продовжують наступ на Донеччині. Минулої доби ворог завдав ударів з гелікоптера по Вугледару та Слов'янську. Найскладніша ситуація в області – в Маріуполі. Про це повідомили у зведенні Донецької військової адміністрації 8 квітня.

Сьогодні зранку під удар потрапила Авдіївська громада – вже відомо про одну загиблу та поранену людину, пошкоджено щонайменше п’ять будинків.

Внаслідок удару з гелікоптера по Вугледару та Слов'янську (ракетою ХА55), було пошкоджено понад 10 будинків.

У Слов’янську поранено людину, пошкоджено більше 10 будинків;

У Вугледарі відомо про пораненого, багато руйнувань;

У Мар’їнській громаді поранено четверо людей, пошкоджено два будинки.

«На Мар’їнському напрямку бої точаться, ситуація на фронті не змінилась. На Авдіївському напрямку росіяни за добу здійснили кілька спроб атакувати – усі вони були відбиті. Також ворог намагається атакувати на Очеретинському, Мар’їнському, Торецькому та Бахмутському напрямках. Безуспішно», – йдеться в повідомленні голови обласної військової адміністрації Павла Кириленка.

Росіяни не тільки не дають виїхати цивільним з окупованої території, а й чинять перешкоди для евакуації з вільної частини Донеччини. Вчора евакуація автобусами з Вугледара здійснювалася під ворожим вогнем, а в районі Слов’янська удар крилатою ракетою тимчасово заблокував виїзд трьох евакуаційних поїздів. Ближче до півночі рух було відновлено – тепер приблизно 4 тис. людей вже на безпечній відстані від фронту.

«Вночі росіяни здійснили обстріли в Очеретинській та Торецькій громадах. Попри все, у Нью-Йорку відновлено газопостачання, місцева адміністрація організовує підвезення води та евакуацію населення», – каже голова ОВА.

Як відомо, ворог обстрілює з важкої артилерії лінію зіткнення: ситуація на Донеччині.

Також окупанти завдали авіаудару по Донецькій залізниці: рух потягів заблокований.

Читайте також: