Голова Єврокомісії їде в Україну потягом (фото)

До столиці прибуде делегація європейських політиків на чолі з фон дер Ляйєн

Урсула фон дер Ляйєн із колегами вирушила до Києва

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн прямує до України потягом «Укрзалізниці». Вона завітає з візитом до Києва. Про це фон дер Ляйєн повідомила у своєму Twitter.

Разом із нею прибуде прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер, голова європейської дипломатії Жозеп Боррель та ще кілька європарламентарів.

Тут вони зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, про візит голови Єврокомісії стало відомо 5 квітня.

Згодом Зеленський анонсував візит головного дипломата ЄС.

Київ зараз є столицею боротьби за свободу для усіх на Європейському континенті, зазначив Зеленський.

Напередодні Боррель повідомив, коли ЄС узгодить п’ятий пакет санкцій. А вже увечері ЄС затвердив жорсткі санкції проти РФ.

Раніше Зеленский розповів про обіцянку президентки Єврокомісії.

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