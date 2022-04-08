Голова Єврокомісії їде в Україну потягом (фото)
Урсула фон дер Ляйєн із колегами вирушила до Києва
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн прямує до України потягом «Укрзалізниці». Вона завітає з візитом до Києва. Про це фон дер Ляйєн повідомила у своєму Twitter.
Разом із нею прибуде прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер, голова європейської дипломатії Жозеп Боррель та ще кілька європарламентарів.
Тут вони зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським.
Нагадаємо, про візит голови Єврокомісії стало відомо 5 квітня.
Згодом Зеленський анонсував візит головного дипломата ЄС.
Київ зараз є столицею боротьби за свободу для усіх на Європейському континенті, зазначив Зеленський.
Напередодні Боррель повідомив, коли ЄС узгодить п’ятий пакет санкцій. А вже увечері ЄС затвердив жорсткі санкції проти РФ.
Раніше Зеленский розповів про обіцянку президентки Єврокомісії.