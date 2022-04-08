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    Політика

    Голова Єврокомісії їде в Україну потягом (фото)

    До столиці прибуде делегація європейських політиків на чолі з фон дер Ляйєн - Голова Єврокомісії їде в Україну потягом (фото)
    До столиці прибуде делегація європейських політиків на чолі з фон дер Ляйєн
    фото: [email protected]

    Урсула фон дер Ляйєн із колегами вирушила до Києва

    Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн прямує до України потягом «Укрзалізниці». Вона завітає з візитом до Києва. Про це фон дер Ляйєн повідомила у своєму Twitter.

    Разом із нею прибуде прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер, голова європейської дипломатії Жозеп Боррель та ще кілька європарламентарів.

    Тут вони зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським.

    Нагадаємо, про візит голови Єврокомісії стало відомо 5 квітня.

    Згодом Зеленський анонсував візит головного дипломата ЄС.

    Київ зараз є столицею боротьби за свободу для усіх на Європейському континенті, зазначив Зеленський.

    Напередодні Боррель повідомив, коли ЄС узгодить п’ятий пакет санкцій. А вже увечері ЄС затвердив жорсткі санкції проти РФ.

    Раніше Зеленский розповів про обіцянку президентки Єврокомісії.

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    Теги: росія окупанти війна Україна Twitter окупація Урсула фон дер Ляєн #stoprussia
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    Голова Єврокомісії їде в Україну потягом (фото)