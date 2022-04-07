«Не зволікайте». Влада призвала жителів Луганщини терміново евакуюватися (відео)

Рашисти щодня знищують Луганщину, обстріли не припиняються

Жителям Луганщинам потрібно терміново евакуюватися. Поки російські окупанти не знищили залізницю, повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Ситуація погіршується. Залізнична колія була вчора обстріляна. Я не буду далі розповідати, щоб ворог не знав деталей своїх обстрілів… Поки її відремонтували, але невідомо, що буде завтра», – розповів Гайдай.

Голова Луганської обласної військової адміністрації підкреслив, що евакуація автобусами може бути ускладненою.

Російські військові не змогли увійти до Новотошківського, натомість обстріляли лікарню в Сєвєродонецьку та будинки в Лисичанську Луганської області. Російські військові продовжують артилерійські обстріли Попасної.

Нагадаємо, учора Луганщина весь день була під ворожим вогнем: є загиблі й поранені (фото, відео).

Раніше очільник Харківщини просить мешканців Барвінкового та Лозової евакуюватися.