  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    На Донеччині рашисти обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги, є загиблі

    Окупанти країни-загарбниці Росії застосували реактивну артилерію проти мирних мешканців Вугледара&nbsp; - На Донеччині рашисти обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги, є загиблі
    Окупанти країни-загарбниці Росії застосували реактивну артилерію проти мирних мешканців Вугледара 
    фото Павла Кириленка

    На даний час відомо про двох загиблих та п'ятьох поранених

    Російські фашисти обстріляли місце роздачі гуманітарної у Вугледарі. Як повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, ворог здійснив обстріл із реактивної артилерії.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    На Донеччині рашисти обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги, є загиблі
    На Донеччині рашисти обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги, є загиблі
    На Донеччині рашисти обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги, є загиблі
    На Донеччині рашисти обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги, є загиблі

    «На даний час відомо про двох загиблих та п'ятьох поранених. Документуємо усі злочин, вчинені російською федерацією на нашій землі», – повідомив він.

    Сьогодні МВС назвав регіони, де очікуються найзапекліші бої. У прогнозах йдеться перш за все про Донецьку область.

    Раніше очільник Донеччини закликав людей виїхати з області.

    Також влада закликає жителів Луганщини евакуюватися: окупанти знищують залізницю.

    Крім того, очільник Харківщини просить мешканців Барвінкового та Лозової евакуюватися.

    Читайте також:

    Теги: Маріуполь росія окупанти війна вбивство Донеччина обстріл гуманітарна допомога Україна Павло Кириленко окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Донеччині рашисти обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги, є загиблі