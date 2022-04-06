На Донеччині рашисти обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги, є загиблі

На даний час відомо про двох загиблих та п'ятьох поранених

Російські фашисти обстріляли місце роздачі гуманітарної у Вугледарі. Як повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, ворог здійснив обстріл із реактивної артилерії.

«На даний час відомо про двох загиблих та п'ятьох поранених. Документуємо усі злочин, вчинені російською федерацією на нашій землі», – повідомив він.

Сьогодні МВС назвав регіони, де очікуються найзапекліші бої. У прогнозах йдеться перш за все про Донецьку область.

Раніше очільник Донеччини закликав людей виїхати з області.

Також влада закликає жителів Луганщини евакуюватися: окупанти знищують залізницю.

Крім того, очільник Харківщини просить мешканців Барвінкового та Лозової евакуюватися.

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