«Швидше повбивай українців». СБУ перехопила розмову російської школярки з братом-загарбником
Російські школярі просять швидше вбивати українців
Служба безпеки України перехопила розмову російського окупанта зі своєю сестрою-школяркою. Вона закликає брата-загарбника «швидко вбити всіх українців та повернутись додому». Про це повідомляє СБУ.
«Прошу тебе: швидше вбивай усіх українців і приїдь додому», – заявляє сестра російського вбивці.
Окупант називає її «щуроподібною». Ще одна родичка російського окупанта кричить, що людське життя неважливе.
«Пішли вони на х*р ці люди», – говорить жінка рашиста.
СБУ зауважила, що можливо жінка вбивці така зла, бо окупант не встиг намародерити в Україні.
«І не встигне. Бо у Бабаєва Валерія (як і в інших рашистів) більше шансів повернутися додому у чорному пакеті. Водночас кожна нова розмова окупантів, перехоплена СБУ, лише укріплює думку: після нашої перемоги єдина можлива форма спілкування з російським народом – через зачинений кордон, не підпускаючи сусідів ближче, ніж на відстань пострілу», – наголосили в СБУ.
Сьогодні, 6 квітня, на Донеччині рашисти обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги, є загиблі.
Додамо, що персонал армії окупантів скаржиться на інфляцію і погрожує судитися з Міноборон,и РФ.
Нагадаємо, що Україна готується визнати злочинні дії РФ геноцидом української нації.