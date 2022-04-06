«Швидше повбивай українців». СБУ перехопила розмову російської школярки з братом-загарбником

Російські школярі просять швидше вбивати українців

Служба безпеки України перехопила розмову російського окупанта зі своєю сестрою-школяркою. Вона закликає брата-загарбника «швидко вбити всіх українців та повернутись додому». Про це повідомляє СБУ.

«Прошу тебе: швидше вбивай усіх українців і приїдь додому», – заявляє сестра російського вбивці.

Окупант називає її «щуроподібною». Ще одна родичка російського окупанта кричить, що людське життя неважливе.

«Пішли вони на х*р ці люди», – говорить жінка рашиста.

СБУ зауважила, що можливо жінка вбивці така зла, бо окупант не встиг намародерити в Україні.

«І не встигне. Бо у Бабаєва Валерія (як і в інших рашистів) більше шансів повернутися додому у чорному пакеті. Водночас кожна нова розмова окупантів, перехоплена СБУ, лише укріплює думку: після нашої перемоги єдина можлива форма спілкування з російським народом – через зачинений кордон, не підпускаючи сусідів ближче, ніж на відстань пострілу», – наголосили в СБУ.

Сьогодні, 6 квітня, на Донеччині рашисти обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги, є загиблі.

Додамо, що персонал армії окупантів скаржиться на інфляцію і погрожує судитися з Міноборон,и РФ.

Нагадаємо, що Україна готується визнати злочинні дії РФ геноцидом української нації.