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П'ять місяців після ракетної атаки: що відбувається на вулиці Стрийській у Львові (фото)

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
П'ять місяців після ракетної атаки: що відбувається на вулиці Стрийській у Львові (фото)
фото: glavcom.ua

Верхній поверх будинку, який зруйнувала російська ракета, вже відбудовано

У ніч з 5 на 6 липня цього року російські ракети влучили у будинок, розташований у Львові по вулиці Стрийській. Верхня частина будівлі була вщент зруйнована, політичний оглядач «Главкома» Павло Вуєць із сім’єю, чия квартира розташована якраз на верхньому поверсі, спустились до бомбосховища за лічені хвилини до удару.

З того часу минуло п’ять місяців і після тієї жахливої ночі будинок майже повністю відновлено. На фото можна побачити, як верхній поверх відбудовано та він готовий до внутрішніх робіт. Також ведуться підготовчі роботи до вкладання покрівельного матеріалу.

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Підрядник, директор підприємства «Рембуд» Олег Поліщук розповів «Суспільному», що будинок №68 вже на 99% відновлено.

«Відбувається монтаж останнього вікна і фактично можна сказати готуємо будівлю до опалення. Перевірили димові канали, відновлюємо постачання газу і по 68 будівлі аварійно-відновлювальні роботи завершені», – зазначив він.

Поліщук додав, що у будинку №62 зараз накривають дах, вікна майже уже встановили, залишилося лише змонтувати арочні. За його словами, найбільше пошкоджень від ракетного обстрілу тримав будинок №64. У цьому будинку облаштовують дах – його планується накрити до кінця року. Підрядник зазначив, що через блокування кордону з Польщею була затримка з доставкою керамічної черепиці.

Раніше «Главком» повідомляв, що наші колеги за три місяці з моменту трагедії облаштувались на новому місці, налагодили побут, поновили документи. Допомагали Павлу та його дружині Наталії сотні людей, серед яких не лише друзі, знайомі, нинішні і колишні колеги. Було багато людей, які просто побачили новину про трагедію у Львові, і кожному, хто відгукнувся на біду, Наталія і Павло персонально подякували. Деякі перекази були анонімними. Колеги досі не знають, хто ці щедрі жертводавці.

Нагадаємо, триває 664-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 105 бойових зіткнень. Протягом минулої доби силами та засобами протиповітряної оборони знищено керовану ракету Х-59. Підрозділи ракетних військ уразили два райони дистанційного мінування та артилерійський засіб противника.

Теги: Львів обстріл будинок квартира

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