Удар по Львову. Окупанти влучили в багатоповерхівку, школу та садочок

Від ударної хвилі у будинках повипадали вікна

Унаслідок російської атаки по Львову сьогодні зранку, 29 грудня, вибуховою хвилею пошкоджено житлові будинки. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

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Він також опублікував фото наслідків.

«Наслідки ракетної атаки на Львів. Вибуховою хвилею пошкоджено житлові будинки», – написав Садовий.

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Начальник управління освіти Львова Андрій Закалюк повідомив, що влучили в школи і садочок.

Також у Львові пролунали вибухи. Мер міста повідомив про два влучання. Понад десять «Шахедів» атакували Львівщину. Є загоряння у на обʼєкті критичної інфраструктури у Львові.

До того ж, у Львівській області працювала протиповітряна оборона. За словами Максима Козицького, ППО працювала у Яворівському районі області.