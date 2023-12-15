Зеленський у Львові вшанував пам'ять загиблих героїв (відео)

Володимир Зеленський: «Пам’ятаємо, якою є ціна нашої свободи та незалежності. Вічна слава всім, хто став на захист держави!»

Президент України Володимир Зеленський, сьогодні, 15 грудня, під час свого візиту до Львова відвідав Марсове поле, де поховані українські герої. Про це глава держави повідомив у Facebook.

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«Львів. Марсове поле. Ніколи не забудемо наших героїв, які здобували волю і захист для України! Пам’ятаємо, якою є ціна нашої свободи та незалежності. Вічна слава всім, хто став на захист держави!», – написав Зеленський.

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Нагадаємо, президент України здійснив неанонсований візит до Львова. Приїзд президента до Львова не анонсувався. Програма та терміни його перебування у місті через питання безпеки також не повідомляють. Водночас місцеві пабліки попереджають, що сьогодні у місті можливі перекриття вулиць.

Триває 660-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 110 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала удари по двох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також минулої доби наші захисники знищили аеробалістичну ракету Х-47М «Кинджал».

Підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління та два склади боєприпасів противника.