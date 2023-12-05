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Ховав гроші у пачках із кавою: прокурор повідомив деталі обшуків у судді Паленика

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ховав гроші у пачках із кавою: прокурор повідомив деталі обшуків у судді Паленика
У квартирі Паленика, за словами прокурора, виявили $115 тис., які були розфасовані по упаковках з-під кави
фото: Центр протидії корупції

У квартирі Паленика, за словами прокурора, виявили $115 тис.

Сьогодні, 5 грудня, під час обрання запобіжного заходу судді Київського апеляційного суду Ігорю Паленику прокурор САП розповів цікаві деталі одного з обшуків у справі. Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Зокрема, у квартирі Паленика, за словами прокурора, виявили $115 тис., які були розфасовані по упаковках з-під кави. За версією слідства, під час зустрічі Паленика із іншим суддею Юрієм Сливою перший підійшов до шафи і дав колезі саме пакет з кавою зі словами: «Дуже гарна кава, розчинна, ти мені колись давав, от і я тобі тепер даю».

«Прокурор каже, що я обговорював з ним цю справу. Паленик, сам по собі, він така людина, що він постійно ходить і розказує про свої справи. То у нього когось треба випустити: «Давай випустим». То у нього якісь арешти неправомірні, то у нього тримання під вартою там щось вчинено незрозуміло ким. І це постійно. В туалеті, в коридорі. От де його зустрінеш, він постійно про це каже. Частіше за все я закінчував розмову: «Ігоре Григоровичу, не морочте мені голову. Послухаємо учасників процесу, почитаємо матеріали провадження і приймемо рішення. Звідки я знаю чи треба скасовувати арешт? Я не знаю». І все, що я кажу, це щира правда.

З приводу передачі кави. Паленик живе у Львові. Він постійно їздить у Львів і привозить нам каву. Мені, моїм колегам, колегам у відставці. Якщо ви звернули увагу на відеокамери, то у нього в квартирі, як розповідають, все завалено кавою», – розповідав про Паленика суддя Слива.

Суддя також сказав, начебто не знав, що в пакеті не кава, а гроші. «Я почав ховати ці кошти, заховав за ремінь. І мені здалось, що все нормально. Але від НАБУ нічого не скриєш. Знайшли», – розповів він у суді.

Нагадаємо, сьогодні, 5 грудня, Вищий антикорупційний суд арештував з можливістю внесення застави у розмірі 4 млн грн суддю Київського апеляційного суду Ігоря Паленика, якого підозрюють в одержанні хабаря.

Також суд визначив Паленику заставу в розмірі 4 млн грн.

 

Теги: гроші Львів арешт прокурор суддя Антикорупційний суд суд В'ячеслав Богуслаєв

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