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Ситуація на фронті та наслідки обстрілу Херсона – звернення Зеленського

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Ситуація на фронті та наслідки обстрілу Херсона – звернення Зеленського
фото: скріншот відео

У Херсоні внаслідок чергового російського удару пошкоджено магістральний трубопровід, який забезпечував опалення для приблизно 600 будинків

Сьогодні пройшло розширене засідання Ставки з детальними доповідями українського військового керівництва про ситуацію на найгарячіших напрямках фронту. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.  

«Схід – дуже важко. Болісно. Але робимо все, щоб вистояти. Південь – на частині напрямків ситуація доволі небезпечна, але нашим воїнам є чим і як відповідати окупанту», – доповів президент.

За його словами, в Одесі й Чорноморському просторі ситуація залишається контрольованою.

«Північ – усі наші воїни на цьому напрямку бачать кожен намір ворога. Де потрібно, посилюємось», – заявив глава держави.

Крім того, була доповідь керівника ГУР Буданова щодо актуальних намірів окупанта. Зазначається, що в української сторони є рішення щодо протидії.

Також на Ставці розглянули питання виробництва та постачання боєприпасів і зброї.

«Звичайно, я не можу публічно повідомити деталі щодо цього. Але це змістовна робота. І я радий чути на Ставці, що навіть у таких умовах ми маємо відповідний потенціал», – повідомив президент.

Надійшли детальні доповіді щодо ситуації в Херсоні. Там унаслідок чергового російського удару пошкоджено магістральний трубопровід, який забезпечував опалення для приблизно 600 будинків (понад 40 тисяч людей).

«Ремонтні роботи триватимуть без перерви, поки не буде відновлено постачання тепла. І ми відновимо! Хоч би що ці російські терористи й виродки робили, ми все відновимо», – заявив український лідер.

Нагадаємо, завершилася 365-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля Російська Федерація зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Змін у складі та положенні ворожих угруповань військ не відзначається. 

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