З початку доби загарбник завдав 49 авіаційних ударів, скинув 173 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 4398 дронів-камікадзе та здійснив 1855 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

22 листопада на фронті відбулося 143 бойових зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

На Покровському напрямку, за попередніми підрахунками, ліквідовано 48 окупантів, 12 – поранено, знищено 15 одиниць автомобільної техніки, 12 спеціальних засобів, чотири пункти управління БпЛА, склад майна та два укриття противника. Пошкоджено вісім одиниць автомобільної техніки, дві гармати, три спеціальні засоби, сім пунктів управління БпЛА та 60 укриттів противника. Знищено або подавлено 54 безпілотні літальні апарати різних типів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках

Від початку доби окупанти завдали двох авіаударів, скинувши дві КАБ, та здійснили 40 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник тричі атакував позиції наших підрозділів у районах Рубіжного, Бочкового та Іващиного. Одна з цих атак триває.

На Лиманському напрямку

П’ять спроб загарбників просунутися відбивали в бік Зарічного та Лиману. Триває бій.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупиняли п’ять спроб загарбників йти вперед у районі населених пунктів Озерне та Ямпіль. Одна з цих атак триває.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбивали 15 ворожих штурмів: у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Новоселівки, Довгої Балки, Русиного Яру, Грузького та Вільного. Чотири атаки іще тривають.

На Покровському напрямку

П’ятнадцять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Чернігівка, Добропілля, Білицьке, Красноподілля, Шилівка, Мирне, Сергіївка та Молодецьке. Триває бій.

На Гуляйпільському напрямку

Сили оборони відбивали сім ворожих атак у бік населених пунктів Успішне, Рибне та Різдвянка. Триває бій.

На Оріхівському напрямку

Загарбники двічі намагалися просунутися в бік Зарічного та Павлівки. Одна з цих спроб іще триває.

На Придніпровському, Олександрівському, Краматорському та Куп'янському напрямках окупанти штурмових дій не проводили.

Нині триває 1733-й день повномасштабної війни.