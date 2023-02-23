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Ситуація на кордонах та спроба перевороту у Молдові: Зеленський провів засідання Ставки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ситуація на кордонах та спроба перевороту у Молдові: Зеленський провів засідання Ставки
фото: armyinform.com.ua

Данілов зауважив, що найтяжчі бої тривають на східному напрямку

Сьогодні, 23 лютого, відбулося засідання Ставки головнокомандувача, на якій, зокрема, були розглянуті питання ситуації на кордонах України та навколо Молдови. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

«Сьогодні відбулося засідання Ставки головнокомандувача на чолі з президентом. Були присутні всі представники, які на сьогоднішній день беспосередньо перебувають на кордонах з Білоруссю, Молдовою, в напрямку Бахмута. Сьогодні президент заслухав всіх», – сказав Данілов.

Секретар РНБО нагадав, що українська розвідка заздалегідь повідомила про спробу перевороту в Молдові, відповідно президент України поінформував про це президента Молдови.

«На сьогоднішній день росіяни не змогли скористатися, умовно кажучи, моментом, але це не значить, що вони не будуть намагатися саме там, на молдовському напрямку, робити захоплення влади. Їм дуже важливо, щоб частину військ ми відволікали на той напрямок, тому що якщо там з'явиться точка нестабільності, звичайно, ми маємо на це реагувати», – сказав Данілов.

Секретар РНБО додав, що Україна буде стежити за розвитком подій і обов'язково буде допомагати сусіднім дружнім країнам.

Данілов зауважив, що складна ситуація зараз на східному напрямку, але українські військові дають відсіч російським загарбникам.

Нагадаємо, триває 365 доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля Російська Федерація зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Змін у складі та положенні ворожих угруповань військ не відзначається.

Теги: розвідка військові Україна президент Олексій Данілов росіяни

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