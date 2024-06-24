Карта бойових дій в Україні станом на 24 червня 2024 року
Ворог концентрував свої зусилля на Покровському та Курахівському напрямках
За добу російські загарбники завдали по території України два ракетних удари чотирма ракетами, 47 авіаударів (застосував 70 КАБів) та 444 удари дронами-камікадзе, здійснив 3227 обстрілів позицій наших військ.
Новини війни в Україні
Наші війська продовжують протидіяти спробам противника просунутися в глибину території України. Від початку доби відбулося 116 бойових зіткнень. Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Останні новини з фронту
Сьогодні ворог концентрував свої зусилля на Покровському та Курахівському напрямках. Сили оборони знають про плани ворога та роблять все, щоб їх зірвати.
На Харківському напрямку
Успішно відбито п'ять атак противника в районі Вовчанська. Станом на зараз, з початку цієї доби, загарбники втратили 99 військовослужбовців вбитими та пораненими і 14 одиниць військової техніки, зокрема, знищено бойову броньовану машину, шість автомобілів та пошкоджено три артсистеми.
На Куп’янському напрямку
Сили оборони відбили дев'ять атак окупантів. Окрім того, тривають два бойових зіткнення в районах Піщаного та Стельмахівки.
На Лиманському напрямку
Зафіксовано дев’ять спроб противника просунутись у напрямках Копанок, Макіївки та у Серебрянському лісі. Чотири атаки відбито, штурмові дії тривають. Ситуація під контролем українських воїнів.
На Сіверському напрямку
Окупанти зазнали невдачі при спробах штурму наших позицій поблизу Роздолівки та Виїмки.
На Торецькому напрямку
Зупинено сім атак російських терористів. Сили оборони адекватно реагують на дії загарбників, вживають необхідних заходів для виснаження наступального потенціалу ворога.
На Покровському напрямку
Як і в попередню добу, ворог сьогодні зосереджує значні зусилля на цьому напрямку. Російські загарбники цієї доби здійснили 46 спроб витіснити наших захисників із займаних позицій. Більше половини атак ворог провів з району Очеретиного. Ситуація напружена. Тривають бої за населений пункт Новоолександрівка. Наші війська здійснюють заходи щодо стабілізації обстановки та недопущення просування росіян вглиб української території.
На Времівському напрямку
Відбулося чотири боєзіткнення. Ворожі штурми захлинулися в районах Урожайного та Старомайорського. Ситуація контрольована Силами оборони України.
На решті напрямків ситуація на цей час без особливих змін.
Нагадаємо, триває 852-й день повномасштабної війни в України.
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