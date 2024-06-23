Коли прибудуть винищувачі F-16 та яке українське місто захищатимуть: деталі від The Guardian
Очікується, що літаки будуть протидіяти російським авіабомбам
Перші винищувачі F-16, ймовірно, прибудуть до України вже влітку. Очікується, що ці сучасні літаки захищатимуть Харків від російських ударів. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на командувача військово-повітряних сил Нідерландів генерала Арнуда Столманна та власні джерела.
«Приблизно цього літа все вибудовується», – сказав Столманн.
У Нідерландах розпочалася програма навчання українських інструкторів технічному обслуговуванню літаків. За словами генерала, важливо навчити і пілотів, і інженерів, які обслуговуватимуть F-16.
The Guardian наголошує, що в Україні місяцями чекають, щоб почати використовувати винищувачі, бо їхнє використання може змінити динаміку війни і змусить РФ призупинити удари у прикордонних регіонах. Експерти вважають, що українські військові зможуть використати F-16 проти російських літаків, які випускають керовані авіабомби з відстані від 50 до 70 км.
«Протягом останніх тижнів Росія широко використовувала КАБи проти Харкова, запускаючи бомби з літаків, які залишаються в російському повітряному просторі. Численні українські джерела повідомляли, що F-16 захищатимуть друге місто України від цієї зброї», – ідеться в матеріалі.
Нагадаємо, винищувачі F-16 від Данії прибудуть в Україну найближчим часом. Як повідомлялося, низка західних літаків F-16, які Україна отримає від союзників, розташовуватиметься на закордонних базах. Причиною є намір убезпечити літаки від російських ударів.
Раніше стало відомо, що Україна докладає всіх зусиль, аби ефективно забезпечити роботу винищувачів F-16 та їх розміщення на території країни.
До слова, Сполучені Штати Америки роблять усе для того, щоб передати Україні винищувачі F-16 вже цього літа.
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