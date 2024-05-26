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Ворожа атака на Хмельниччину: влада повідомила про наслідки

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Ворожа атака на Хмельниччину: влада повідомила про наслідки
Перші вибухи на Хмельниччині пролунали приблизно о 03:35
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Унаслідок російського обстрілу без електроенергії лишилися три тисячі абонентів

Українські захисники в ніч на 26 травня збили над Хмельниччиною шість ворожих безпілотників та одну ракету. Минулося без постраждалих і руйнувань, однак в одному з міст сталося відключення світла. Про це повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін у Telegram.

«Через ворожу атаку в одному з міст області від електроенергії було відключено 3 тис. абонентів. Нині всі споживачі підключені до енергомережі. На місці події працювали відповідні служби», – йдеться у повідомленні.

Інформація щодо травмованих та руйнувань не надходила.

Як повідомлялося, в Україні у ніч на 26 травня було оголошено повітряну тривогу. Були зафіксовані пуски крилатих ракет. Перед цим ворог також атакував безпілотниками. Під час атаки ворог застосував ракети типу «Кинджал». 

Під час тривоги у Хмельницькому та Хмельницькій області пролунали вибухи. Моніторингові канали повідомляли про вибухи в Старокостянтинові, після чого у місті зникла електроенергія.

Крім того, ворог атакував Вінниччину. У місті Жмеринка внаслідок падіння уламків ворожого дрона постраждали троє людей, пошкоджені житлові будинки й авто. 

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Теги: Хмельниччина Хмельницький обстріл ракетна атака війна

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