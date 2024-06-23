Ворог окупував Новоолександрівку – DeepState

Росіяни намагаються закріпитися на західних околицях села

Ворог окупував Новоолександрівку, що на Донеччині. Про це повідомив аналітичний ресурс DeepState.

Станом на сьогодні росіяни намагаються закріпитися на західних околицях села. Сили Оборони України проводять ураження живої сили, щоб зупинити подальше просування.

«До траси Покровськ-Костянтинівка з населених пунктів залишається лише Воздвиженка. Важливо зупинити подальше просування ворога, адже в деякій мірі повторюється ситуація біля Очеретиного. Як і тоді, сили 47, 68, 25 бригад та прикомандированих підрозділів стримують основний удар, знекровлюючи свій потенціал, а фланг тріщить», – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, Сили оборони можуть перейти до контрнаступальних дій наприкінці літа – на початку осені.

Також деякі російські підрозділи, які наступали на Вовчанськ на Харківщині, виводять на доукомплектування через втрату боєздатності.