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Ворог окупував Новоолександрівку – DeepState

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Ворог окупував Новоолександрівку – DeepState
Сили Оборони України проводять ураження живої сили, щоб зупинити подальше просування ворога
фото з відкритих джерел

Росіяни намагаються закріпитися на західних околицях села

Ворог окупував Новоолександрівку, що на Донеччині. Про це повідомив аналітичний ресурс DeepState.

Станом на сьогодні росіяни намагаються закріпитися на західних околицях села. Сили Оборони України проводять ураження живої сили, щоб зупинити подальше просування.

Ворог окупував Новоолександрівку – DeepState фото 1

«До траси Покровськ-Костянтинівка з населених пунктів залишається лише Воздвиженка. Важливо зупинити подальше просування ворога, адже в деякій мірі повторюється ситуація біля Очеретиного. Як і тоді, сили 47, 68, 25 бригад та прикомандированих підрозділів стримують основний удар, знекровлюючи свій потенціал, а фланг тріщить», – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, Сили оборони можуть перейти до контрнаступальних дій наприкінці літа – на початку осені. 

Також деякі російські підрозділи, які наступали на Вовчанськ на Харківщині, виводять на доукомплектування через втрату боєздатності.

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Теги: Костянтинівка ЗСУ війна росіяни

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