На Харківщині 4 березня 2026 року запроваджено аварійні відключення світла

Повернення до прогнозованих графіків відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі

На Харківщині наразі вимушено застосовані аварійні відключення, раніше опубліковані графіки погодинних знеструмлень у регіоні – тимчасово не діють. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Зазначається, що повернення до прогнозованих графіків відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі.

«Ворог продовжує здійснювати атаки на енергетичну інфраструктуру. Внаслідок завданих пошкоджень – на ранок є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Миколаївській, Харківській, Сумській та Херсонській областях. Скрізь, де це дозволяють безпекові умови, розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу», – додає «Укренерго».

Через наслідки попередніх масованих російських атак — в окремих регіонах України сьогодні застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів. З часом і тривалістю можливих знеструмлень за вашою адресою можете ознайомитись на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

Зауважимо, загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.

До слова, столиця вже отримала таку кількість енергетичної допомоги, що головним викликом наразі стає не дефіцит обладнання, а необхідність його системного обліку та професійного сервісу. Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський в інтерв’ю «Главкому» порівняв нинішню ситуацію з гуманітарним потоком 2022 року, коли обсяги допомоги виявилися більшими, ніж місто могло одномоментно розподілити.