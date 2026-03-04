Головна Країна Події в Україні
Теракт у Львові: в лікарні помер військовий Павлинський

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Теракт у Львові: в лікарні помер військовий Павлинський
Йосиф Павлинський був родом із села Баківці на Львівщині
фото: Андрій Садовий/Facebook

У військового залишились дружина та маленька донька

У Львові збільшилася кількість жертв теракту, який стався 22 лютого. У лікарні помер 30-річний військовослужбовець Національної гвардії Йосиф Павлинський. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Львова Андрія Садового.

«Того вечора він прибув на місце вибуху разом із іншими службами. Допомагав відтісняти людей і створювати безпечний периметр. Саме в цей момент стався другий вибух. Йосиф був родом із села Баківці на Львівщині. У нього залишились дружина та маленька донька. Щирі співчуття родині. Громада Львова сумує разом із вами», – наголосив Садовий.

Нагадаємо, у ніч на 22 лютого в районі ТЦ «Магнус» в центрі Львова пролунали вибухи. Поліцейські приїхали на виклик про незаконне проникнення в приміщення магазину. Внаслідок детонування саморобних вибухових пристроїв на місці загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька. Ще 25 людей отримали поранення, частину потерпілих госпіталізували. Більшість із поранених – працівники поліції та військовослужбовці Нацгвардії.

Згодом правоохоронці оприлюднили записи з камер спостереження, які зафіксували підготовку до злочину, а також повідомило подробиці про особу затриманої.

Зауважимо, що суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави жінці, яку підозрюють у вчиненні теракту в центрі Львова. Йдеться про 33-річну мешканку Костополя Рівненської області, якій інкримінують причетність до теракту. Під час засідання в Галицькому районному суді Львова підозрювана заявила, що не знала про вміст пакета, який залишила у сміттєвому контейнері на вулиці Данилишина.

