Головна Світ Політика
search button user button menu button

Вибухи на окупованій Донеччині, угода щодо Гренландії: головне за ніч

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Вибухи на окупованій Донеччині, угода щодо Гренландії: головне за ніч
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин у ніч на 22 січня 2026 року

 

На території окупованої Донеччини атаковано ТЕЦ, президент США Дональд Трамп зробив нові заяви про долю Гренландії, Росія атакувала безпілотниками Запоріжжя.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 22 січня:

РФ вдарила по Запоріжжю

Вибухи на окупованій Донеччині, угода щодо Гренландії: головне за ніч фото 1
фото: Запорізька ОВА

У ніч на 22 січня російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя безпілотниками. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Федоров зазначив, що внаслідок ворожого удару по Запоріжжю є влучання в стоянку біля одного із торгівельних центів. 

Також росіяни атакували безпілотником і приватний сектор обласного центру. Пошкоджені житлові будинки. За попередньою інформацією, поранена одна людина.

Вибухи пролунали у Росії

Вибухи на окупованій Донеччині, угода щодо Гренландії: головне за ніч фото 2
фото: соціальні мережі

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв поскаржився, що регіон другу добу нібито зазнає масованих атак. 

Політик стверджує, що під удар начебто потрапили портові термінали в селищі Волна Темрюкського району. «Сьогодні ввечері під удар потрапили портові термінали в селищі Волна Темрюкського району. На жаль, є жертви та поранені. За попередньою інформацією, загинули двоє працівників підприємства, ще кілька отримали поранення», – заявив він.

Трамп заявив, що досяг угоди щодо Гренландії 

Вибухи на окупованій Донеччині, угода щодо Гренландії: головне за ніч фото 3
фото: AP

Президент Дональд Трамп заявив, що розробив рамковий план, який задовольнить його вимоги щодо Гренландії. 

Він сказав, що угода, яку він обговорював з генеральним секретарем НАТО, означає, що він більше не запроваджуватиме нові тарифи на європейські країни, які виступали проти його амбіцій анексувати арктичний острів.

На Донеччині Старобешівська ТЕС опинилася під ударом

Вибухи на окупованій Донеччині, угода щодо Гренландії: головне за ніч фото 4
фото: соціальні мережі

У ніч на 22 січня Старобешівська ТЕС, окупована російськими загарбниками, опинилася під атакою БпЛА. Її потужність близько 2300 МВт. 

Російські пропагандистські телеграм-канали повідомили про атаку безпілотників на територію окупованої Донецької області. Писали про удари по енергетичній структурі та просили мешканців зарядитися. За попередньою інформацією, під удар потрапила Старобешівська ТЕС, розташована на Донбасі поблизу селища Старобешевого і Нового Світу.

Трамп пояснив, чому запросив Путіна до Ради миру

Вибухи на окупованій Донеччині, угода щодо Гренландії: головне за ніч фото 5
фото: The White house/Facebook

Президент Дональд Трамп заявив, що президент Росії Володимир Путін погодився приєднатися до запропонованої ним Ради миру, органу, призначеного для нагляду за відбудовою Гази. 

На питання журналістів, чому він запросив Путіна, Трамп відповів: «Тому що ми хочемо, щоб усі були. Ми хочемо, щоб усі були країни. Ми хочемо, щоб усі були країни, де люди мали контроль, люди мали владу, і таким чином у нас ніколи не буде проблем. Це найкраща рада, яку будь-коли створювали».

Трамп розгорнув масштабні імміграційні рейди у штаті Мен

Вибухи на окупованій Донеччині, угода щодо Гренландії: головне за ніч фото 6
фото: The White house/Facebook

Міністерство внутрішньої безпеки США розпочало у штаті Мен велику спецоперацію під назвою «Улов дня», офіційною метою якої є пошук іноземців із кримінальним минулим. Проте, за інформацією джерел усередині імміграційних служб, реальний фокус силовиків спрямований на громади біженців, передусім сомалійського походження. Для реалізації цих заходів у регіон уже прибуло понад 100 федеральних агентів, що викликало різку критику з боку місцевої влади. 

Губернатор штату Мен Джанет Міллс виступила проти агресивної тактики адміністрації Трампа, назвавши присутність федеральних сил небажаною. Місцеві правозахисники готуються до подальшого посилення силового блоку, проводячи паралелі з Міннесотою, де раніше було розгорнуто близько 3 тис. агентів.

Інші важливі новини

Теги: вибух росія тарифи путін Дональд Трамп Іван Федоров Гренландія США Донеччина окуповані території Запоріжжя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США з Європи нікуди не підуть
НАТО доживає останні роки? Чого чекати Україні
12 сiчня, 20:21
Ніколас Мадуро та його дружина Сілія Флорес у кайданках. Їх супроводжують озброєні федеральні агенти
Венесуела після Мадуро. Анатомія режиму
7 сiчня, 15:45
Вертоліт Берегової охорони США, що літав у Пуерто-Рико минулого місяця
РФ попросила США припинити переслідування нафтотанкера Bella 1
1 сiчня, 22:02
У грудні 2025 року Одеса пережила одну з найінтенсивніших хвиль атак за весь час повномасштабної війни
Чому РФ посилила атаки на Одесу – пояснення WSJ
2 сiчня, 02:24
3 січня США провели масштабну операцію, унаслідок якої було затримано очільника Венесуели Ніколаса Мадуро
Polymarket відмовився виплачувати мільйони за ставками на вторгнення США у Венесуелу
7 сiчня, 18:18
Трамп пояснив, чому війна в Україні досі не завершена
Трамп пояснив, чому війна в Україні досі не завершена
Вчора, 02:06
Адміністрація Трампа розгорнула масштабні імміграційні рейди у штаті Мен
Адміністрація Трампа розгорнула масштабні імміграційні рейди у штаті Мен
Сьогодні, 03:21
ЗМІ: після заяв Трампа США та Іран зупинили контакти
Прямі контакти між Тегераном і Вашингтоном зупинені – Reuters
14 сiчня, 15:20
New York Times: РФ намагається знеструмити три найбільші міста України
NYT: У РФ нова тактика проти українських міст. Чого чекати далі?
15 сiчня, 15:05

Політика

Вибухи на окупованій Донеччині, угода щодо Гренландії: головне за ніч
Вибухи на окупованій Донеччині, угода щодо Гренландії: головне за ніч
Трамп звернувся до критиків, які називають його диктатором
Трамп звернувся до критиків, які називають його диктатором
Axios: Данія збереже суверенітет над Гренландією
Axios: Данія збереже суверенітет над Гренландією
CNN: Вимоги Трампа щодо Гренландії показують, як Росія виграє гонку за Арктику
CNN: Вимоги Трампа щодо Гренландії показують, як Росія виграє гонку за Арктику
Данія може передати США частину Гренландії: NYT розкрив деталі
Данія може передати США частину Гренландії: NYT розкрив деталі
Адміністрація Трампа розгорнула масштабні імміграційні рейди у штаті Мен
Адміністрація Трампа розгорнула масштабні імміграційні рейди у штаті Мен

Новини

День Соборності України 2026: привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 07:00
В Україні хмарно: погода на 22 січня
Сьогодні, 05:59
Україна та Росія перебувають у точці для укладення угоди – Трамп
Вчора, 17:45
Зеленський планує зустрітися з Трампом у Давосі
Вчора, 17:22
Трамп у Давосі розкритикував Європу через міграцію та імпорт
Вчора, 16:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 21 січня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua