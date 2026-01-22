Вибухи на окупованій Донеччині, угода щодо Гренландії: головне за ніч

Дайджест новин у ніч на 22 січня 2026 року

На території окупованої Донеччини атаковано ТЕЦ, президент США Дональд Трамп зробив нові заяви про долю Гренландії, Росія атакувала безпілотниками Запоріжжя.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 22 січня:

РФ вдарила по Запоріжжю

фото: Запорізька ОВА

У ніч на 22 січня російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя безпілотниками. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Федоров зазначив, що внаслідок ворожого удару по Запоріжжю є влучання в стоянку біля одного із торгівельних центів.

Також росіяни атакували безпілотником і приватний сектор обласного центру. Пошкоджені житлові будинки. За попередньою інформацією, поранена одна людина.

Вибухи пролунали у Росії

фото: соціальні мережі

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв поскаржився, що регіон другу добу нібито зазнає масованих атак.

Політик стверджує, що під удар начебто потрапили портові термінали в селищі Волна Темрюкського району. «Сьогодні ввечері під удар потрапили портові термінали в селищі Волна Темрюкського району. На жаль, є жертви та поранені. За попередньою інформацією, загинули двоє працівників підприємства, ще кілька отримали поранення», – заявив він.

Трамп заявив, що досяг угоди щодо Гренландії

фото: AP

Президент Дональд Трамп заявив, що розробив рамковий план, який задовольнить його вимоги щодо Гренландії.

Він сказав, що угода, яку він обговорював з генеральним секретарем НАТО, означає, що він більше не запроваджуватиме нові тарифи на європейські країни, які виступали проти його амбіцій анексувати арктичний острів.

На Донеччині Старобешівська ТЕС опинилася під ударом

фото: соціальні мережі

У ніч на 22 січня Старобешівська ТЕС, окупована російськими загарбниками, опинилася під атакою БпЛА. Її потужність близько 2300 МВт.

Російські пропагандистські телеграм-канали повідомили про атаку безпілотників на територію окупованої Донецької області. Писали про удари по енергетичній структурі та просили мешканців зарядитися. За попередньою інформацією, під удар потрапила Старобешівська ТЕС, розташована на Донбасі поблизу селища Старобешевого і Нового Світу.

Трамп пояснив, чому запросив Путіна до Ради миру

фото: The White house/Facebook

Президент Дональд Трамп заявив, що президент Росії Володимир Путін погодився приєднатися до запропонованої ним Ради миру, органу, призначеного для нагляду за відбудовою Гази.

На питання журналістів, чому він запросив Путіна, Трамп відповів: «Тому що ми хочемо, щоб усі були. Ми хочемо, щоб усі були країни. Ми хочемо, щоб усі були країни, де люди мали контроль, люди мали владу, і таким чином у нас ніколи не буде проблем. Це найкраща рада, яку будь-коли створювали».

Трамп розгорнув масштабні імміграційні рейди у штаті Мен

фото: The White house/Facebook

Міністерство внутрішньої безпеки США розпочало у штаті Мен велику спецоперацію під назвою «Улов дня», офіційною метою якої є пошук іноземців із кримінальним минулим. Проте, за інформацією джерел усередині імміграційних служб, реальний фокус силовиків спрямований на громади біженців, передусім сомалійського походження. Для реалізації цих заходів у регіон уже прибуло понад 100 федеральних агентів, що викликало різку критику з боку місцевої влади.

Губернатор штату Мен Джанет Міллс виступила проти агресивної тактики адміністрації Трампа, назвавши присутність федеральних сил небажаною. Місцеві правозахисники готуються до подальшого посилення силового блоку, проводячи паралелі з Міннесотою, де раніше було розгорнуто близько 3 тис. агентів.

Інші важливі новини