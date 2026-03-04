Україна в лютому вперше за три роки звільнила більше території, ніж втратила

Аналітики зафіксували чистий приріст території наприкінці лютого

Сили оборони України у лютому 2026 року вперше з часу літнього контрнаступу 2023 року звільнили більше території, ніж втратили. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, із початку 2026 року українські військові звільнили приблизно 257 квадратних кілометрів території. Зокрема, у період з 14 по 20 лютого Сили оборони досягли чистого приросту майже 33 квадратних кілометрів. Ще приблизно 57 квадратних кілометрів українські війська відвоювали з 21 по 27 лютого.

«Востаннє Збройні сили України досягли чистого приросту території під час літнього контрнаступу у 2023 році. Тоді в червні вони звільнили 377 квадратних кілометрів, у липні – 257 квадратних кілометрів та 1,47 квадратних кілометрів у вересні», – зазначили в ISW.

Крім того, аналітики наголосили, що лінія фронту в Україні залишається неоднорідною, оскільки на багатьох ділянках немає чіткої суцільної лінії оборони. Це ускладнює точну оцінку контролю над територіями.

Водночас у ISW зазначають, що останні локальні контрнаступи українських сил навряд чи переростуть у масштабну операцію. «Успішні локальні контрнаступи України останніх тижнів навряд чи переростуть у великомасштабну контрнаступальну операцію, і російські війська, швидше за все, стабілізують свої позиції та знову почнуть наступати», – йдеться у звіті.

Аналітики також вважають, що українські успіхи зірвали плани Росії щодо створення умов для нового наступу навесні та влітку 2026 року. Тепер російській армії доведеться спочатку зміцнювати оборону та відновлювати втрачені позиції.

