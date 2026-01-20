В окупованому Дебальцевому уражено склад боєприпасів (відео)

На складі виникла пожежа та почалася детонація боєприпасів

Ввечері 20 січня Сили оборони України вдарили по складу боєприпасів російських військ в окупованому місті Дебальцеве Донецької області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Osint-аналітиків Exilenova+.

Як можна помітити на відео, на складі виникла пожежа та почалася детонація боєприпасів. Так званий «мер» Дебальцевого Сергій Желновач підтвердив, що у місті детонують боєприпаси, а також попросив жителів сховатися у безпечних місцях.

Нагадаємо, у ніч на 20 січня окупанти атакували Україну однією протикорабельною ракетою «Циркон», 18 балістичними ракетами «Іскандер-М/С-300», 15 крилатими ракетами Х-101, а також 339 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» і безпілотниками інших типів. Зафіксовано влучання п'яти ракет та 24 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 12 локаціях.

До слова, під час атаки 20 січня росіяни атакували вузли енергетичної інфраструктури, які забезпечують живлення об’єктів Чорнобильської зони відчуження. Наразі усі об'єкти Чорнобильської атомної електростанції заживлені від об'єднаної енергосистеми України.