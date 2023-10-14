Війна на Близькому Сході: Блінкен прилетів до Саудівської Аравії

Блінкен проситиме Саудівську Аравію застерегти Тегеран від втручання у конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС

Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Саудівської Аравії. Це його п'ята зупинка в турі шістьма арабськими країнами, під час якого він намагається запобігти поширенню конфлікту між ХАМАС та Ізраїлем на близькосхідний регіон.

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Блінкен хоче, щоб арабські держави чітко засудили ХАМАС, а також виявили стриманість щодо дій Ізраїлю, повідомляє BBC.

Міністерство закордонних справ Саудівської Аравії до прильоту Блінкена виступило, однак, із різкою критикою на адресу Ізраїлю, а не ХАМАС, засудивши те, що воно назвало нападами на беззахисних цивільних осіб.

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Саудівська Аравія до нападу ХАМАС вела переговори про нормалізацію відносин з Ізраїлем, але зараз вони, мабуть, припинені.

На початку року Ер-Ріяд відновив відносини з Іраном, і цього тижня принц Саудівської Аравії провів телефонну розмову з президентом Ірану. Ймовірно, одна з тем, яку має обговорити Блінкен із владою Саудівської Аравії — адже він просить союзників США застерегти Тегеран від втручання у конфлікт.

Держсекретар США також відвідає Єгипет, який межує із Сектором Гази. Там він обговорить зусилля щодо створення коридору для гуманітарної допомоги та створення безпечних зон для цивільного населення всередині Сектору Гази.

Нагадаємо, 12 жовтня Блінкен прибув із візитом до Ізраїлю. Він назвав головною метою бойовиків ХАМАС є знищення Ізраїлю та євреїв.