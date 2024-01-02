Скадовськ потребує підтримки, а не насмішок: мер міста відреагував на жарт «95 кварталу»

Яковлєв опублікував відео, в якому закликав режисерів гумористичного шоу вибачитися перед людьми

Міський голова Скадовська Олександр Яковлєв відреагував на новорічний жарт «95 кварталу» про незнання жителями окупованого росіянами міста української мови.

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Яковлєв опублікував відео, в якому закликав режисерів гумористичного шоу вибачитися перед людьми за «сіськи» зі Скадовська.

«Дуже правий був Петлюра, який казав: «Нам не так страшні московські воші, нам страшні українські гниди». Жарти про «сіськи» зі Скадовська, напевно комусь здаються дуже дотепними. Але хай це буде на совісті режисерів. Сподіваюся у них вистачить сили вибачитися перед українцями. Скадовськ сьогодні в окупації, і дійсно, чого зараз потребують скадовчани, – це підтримки», – наголосив міський голова.

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Він додав, що у місті багато людей були російськомовними, але усі добре розуміють українську і добре говорять українською.

Яковлєв оголосив про старт флешмобу у відповідь на випад «гумористів».

«Тому я запускаю флешмоб «Скадовськ говорить українською». Пропоную усім скадовчанам підтримати і зачитати щось українською. Незалежно від того, де ви є тепер, знаю що в серці ви любите Скадовськ. Український Скадовськ. Бо саме за українську мову і культуру сьогодні нас намагається знищити орда", - сказав очільник Скадовська.

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Нагадаємо, у новорічному випуску «кварталівці» показали пародію, у якій російськомовна дівчина намагається говорити українською, час від часу перекручуючи зміст слів. Представляючись, вона повідомила співрозмовникові, що зі Скадовська. У її виконанні фраза пролунала як «сіськадовська».