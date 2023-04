Воєнний гумор на межі. Як жарти допомагають українцям вижити

Гумор відіграє велику роль у житті. Як виявилось, під час війни також. Українці жартують про повітряні тривоги та навіть очікування ядерних ударів. У поціновувачів чорного гумору були усі шанси розкрити свої таланти, жартуючи з «дуже хороших» росіян-окупантів. Військові на передовій вигадують свої меми: під роздачу може потрапити будь-що, навіть бобри. Так само і поранені часом знаходять сили сміятися зі своїх недугів.

У чому сила гумору? Він дозволяє зняти напруження, пояснювати складні речі просто через жарти та аналогії та не втрачати жаги до життя. Гумор також – ефективна зброя проти рашизму, яка руйнує його пафос та брехню. Але, беручи гумор на озброєння, суспільство не повинно впадати в крайність – недооцінку ворога та надмірну самовпевненість.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки нагадує, як Україна використовує гумор, щоб наближати перемогу.

У перші дні повномасштабного нападу всі мешканці країни пережили стрес. На це і сподівався агресор, який прагнув залякати та зламати волю до боротьби. Проте вже за кілька тижнів нахабний напад отримав відповідь українських героїв на полі бою, а також у вигляді потоку жартів в інформаційному просторі.

Один із перших яскравих мемів – український трактор, що буксирує танк. Кілька таких випадків було задокументовано на фото і відео. І ось грізним колонам російської бронетехніки українці подумки і в творчості протиставили власні «тракторні війська». Фермери по-хазяйськи дають раду покинутим ворожій техніці: «аби добро не пропадало». Варіаціями на тему «ділового підходу» були українські гопники та цигани, які «віджимали» або крали у заблукалих російських танкістів їх машини.

#Ukraine: This time Ukrainian farmers helped the army to collect a captured Russian BTR-82A. pic.twitter.com/GWoOFJk1kZ