Херсон пережив ще одну неспокійну ніч: від обстрілів є загиблі й поранені

Двоє херсонців загинули

Російські окупанти учора ввечері почали атакувати Херсон. Ніч для мешканців міста минула під обстрілами, дві людини загинули, вісім – отримали поранення. Про це повідомила речниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк в етері телемарафону.

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«На жаль, ніч минула дуже неспокійно. Ворог нарощує артилерійський вплив, зокрема на Херсон. Понад півтора десятки разів він був обстріляний протягом минулої бойової доби, фактично порівну обстрілювався і вдень, і вночі – сім обстрілів вдень і вісім уночі. Це говорить про те, що ворог намагається тиснути на місцевих, на населення, яке залишається незламним і вірить Силам оборони», – зазначила Гуменюк.

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Наслідки нічного обстрілу Херсона фото: Херсонська МВА

За її словами, потужний ракетний удар був завданий ракетою невстановленого типу також і по самому Херсону. Унаслідок цього пошкожено лікарню, ворог продовжує тиск на житлові квартали та соціальну інфраструктуру. Крім того, було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, через що сталося загоряння газу.

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«Усі ці наслідки оперативно ліквідовували вогнеборці, рятувальники працювали цілу ніч. На жаль, дві людини загинули, вісім отримали поранення. Дані ще уточнюються», – поінформувала речниця.

Нагадаємо, що ввечері 23 грудня російські загарбники знову почали атакувати Херсон, у результаті чого постраждала, зокрема, 15-річна дитина.

Раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованій частині Херсонської області російські окупанти вбили підлітка. Вбивство відбулося на очах його рідних.

До відома, триває 669-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 81 бойове зіткнення.