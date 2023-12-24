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Херсон пережив ще одну неспокійну ніч: від обстрілів є загиблі й поранені

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Херсон пережив ще одну неспокійну ніч: від обстрілів є загиблі й поранені
Наслідки нічного обстрілу Херсона
фото: Херсонська МВА

Двоє херсонців загинули

Російські окупанти учора ввечері почали атакувати Херсон. Ніч для мешканців міста минула під обстрілами, дві людини загинули, вісім – отримали поранення. Про це повідомила речниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк в етері телемарафону.

«На жаль, ніч минула дуже неспокійно. Ворог нарощує артилерійський вплив, зокрема на Херсон. Понад півтора десятки разів він був обстріляний протягом минулої бойової доби, фактично порівну обстрілювався і вдень, і вночі – сім обстрілів вдень і вісім уночі. Це говорить про те, що ворог намагається тиснути на місцевих, на населення, яке залишається незламним і вірить Силам оборони», – зазначила Гуменюк.

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Наслідки нічного обстрілу Херсона
фото: Херсонська МВА

За її словами, потужний ракетний удар був завданий ракетою невстановленого типу також і по самому Херсону. Унаслідок цього пошкожено лікарню, ворог продовжує тиск на житлові квартали та соціальну інфраструктуру. Крім того, було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, через що сталося загоряння газу.

«Усі ці наслідки оперативно ліквідовували вогнеборці, рятувальники працювали цілу ніч. На жаль, дві людини загинули, вісім отримали поранення. Дані ще уточнюються», – поінформувала речниця.

Нагадаємо, що ввечері 23 грудня російські загарбники знову почали атакувати Херсон, у результаті чого постраждала, зокрема, 15-річна дитина.

Раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованій частині Херсонської області російські окупанти вбили підлітка. Вбивство відбулося на очах його рідних. 

До відома, триває 669-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 81 бойове зіткнення.

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Теги: війна обстріл Херсон поранення

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