Скандал у Сумах: у продажу з’явилися зошити зі Сталіним і зброєю РФ

СБУ проводить перевірку за фактом продажу продажу зошитів із забороненою символікою

Співробітники Служби безпеки України у Сумській області перевіряють інформацію щодо появи у продажу в одному з магазинів Сум зошитів, на яких були зображені георгіївські стрічки, зброя Російської Федерації, а також портрети Сталіна і родини Романових. Про це Укрінформу повідомила речник прес-групи УСБУ у Сумській області Олеся Рапута.



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Фото: Олександр Такул, Facebook Зошити у сумському магазині

СБУ проводить перевірку за фактом продажу продажу зошитів із забороненою символікою

Співробітники Служби безпеки України у Сумській області перевіряють інформацію щодо появи у продажу в одному з магазинів Сум зошитів, на яких були зображені георгіївські стрічки, зброя Російської Федерації, а також портрети Сталіна і родини Романових.

Про це Укрінформу повідомила речник прес-групи УСБУ у Сумській області Олеся Рапута.

«Наразі проводиться перевірка за даним фактом, після чого будуть прийняті відповідні рішення», - зазначила вона.

Підставою для вжиття подібних заходів з боку правоохоронців стала поява у соцмережах інформації про виявлення зошитів зі згаданою символікою у сумському магазині «Лібраріум». Її зокрема, на своїй сторінці у Facebook виклав громадський активіст Олександр Такул.

«Україна, 8 січня 2018 року, магазин «ЛІВRARIUM» (ТЦ «Лавина», ІІ поверх). У продажу учнівські зошити з зображенням зброї агресора, російських імператорів, сталіна і подібної лабуди.... Як вам такий сюжет?» - написав Такул.

У свою чергу підприємець Олег Тевкун, на якого зареєстрований магазин, коментуючи пост Такула, запевнив, що для нього цей випадок теж є неприємним. «Тому що це повністю суперечить моїй громадянській позиції. Панове, це - дійсно помилка, і я зараз пишу звернення постачальнику про утилізацію старих залишків такої продукції. Відповідь обов’язково опублікую», - зазначив він.