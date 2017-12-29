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    Події в Україні

    Скандал у Сумах: у продажу з’явилися зошити зі Сталіним і зброєю РФ

    СБУ проводить перевірку за фактом продажу продажу зошитів із забороненою символікою
    Співробітники Служби безпеки України у Сумській області перевіряють інформацію щодо появи у продажу в одному з магазинів Сум зошитів, на яких були зображені георгіївські стрічки, зброя Російської Федерації, а також портрети Сталіна і родини Романових. Про це Укрінформу повідомила речник прес-групи УСБУ у Сумській області Олеся Рапута.
    • Сьогодні, 17:49
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    <p>Зошити у сумському магазині</p>
    Фото: Олександр Такул, Facebook

    Зошити у сумському магазині

    СБУ проводить перевірку за фактом продажу продажу зошитів із забороненою символікою

    Співробітники Служби безпеки України у Сумській області перевіряють інформацію щодо появи у продажу в одному з магазинів Сум зошитів, на яких були зображені георгіївські стрічки, зброя Російської Федерації, а також портрети Сталіна і родини Романових.

    Про це Укрінформу повідомила речник прес-групи УСБУ у Сумській області Олеся Рапута.

    «Наразі проводиться перевірка за даним фактом, після чого будуть прийняті відповідні рішення», - зазначила вона.

    Підставою для вжиття подібних заходів з боку правоохоронців стала поява у соцмережах інформації про виявлення зошитів зі згаданою символікою у сумському магазині «Лібраріум». Її зокрема, на своїй сторінці у Facebook виклав громадський активіст Олександр Такул.

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    Скандал у Сумах: у продажу з’явилися зошити зі Сталіним і зброєю РФ
    Скандал у Сумах: у продажу з’явилися зошити зі Сталіним і зброєю РФ
    Скандал у Сумах: у продажу з’явилися зошити зі Сталіним і зброєю РФ
    Скандал у Сумах: у продажу з’явилися зошити зі Сталіним і зброєю РФ
    Скандал у Сумах: у продажу з’явилися зошити зі Сталіним і зброєю РФ
    Скандал у Сумах: у продажу з’явилися зошити зі Сталіним і зброєю РФ
    Скандал у Сумах: у продажу з’явилися зошити зі Сталіним і зброєю РФ
    Фото: Олександр Такул, Facebook

    «Україна, 8 січня 2018 року, магазин «ЛІВRARIUM» (ТЦ «Лавина», ІІ поверх). У продажу учнівські зошити з зображенням зброї агресора, російських імператорів, сталіна і подібної лабуди.... Як вам такий сюжет?» - написав Такул.

    У свою чергу підприємець Олег Тевкун, на якого зареєстрований магазин, коментуючи пост Такула, запевнив, що для нього цей випадок теж є неприємним. «Тому що це повністю суперечить моїй громадянській позиції. Панове, це - дійсно помилка, і я зараз пишу звернення постачальнику про утилізацію старих залишків такої продукції. Відповідь обов’язково опублікую», - зазначив він.

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