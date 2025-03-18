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Вища рада правосуддя звільнила ексочільника ОАСК Павла Вовка

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Вища рада правосуддя звільнила ексочільника ОАСК Павла Вовка
НАБУ підозрювало Вовка у створенні в суді «злочинної організації з метою захоплення державної влади»
фото з відкритих джерел

Ще в 2020 році НАБУ провело обшуки в Окружному адміністративному суді Києва та заявило про вручення підозри Павлу Вовку

Вища рада правосудді звільнила суддю ліквідованого Окружного адміністративного суду міста Києва Павла В’ячеславовича Вовка за вчинення істотного дисциплінарного проступку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Вищу раду правосуддя.

«Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення Вовка Павла Вячеславовича з посади судді Окружного адміністративного суду міста Києва на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України», – йдеться у заяві ВРП від 18 березня.

Зазначається, що процедура звільнення здійснювалася на підставі подання Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя, яка вирішила притягнути суддю Окружного адміністративного суду міста Києва Вовка Павла В’ячеславовича до дисциплінарної відповідальності та застосувати до нього дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення судді з посади.

Нагадаємо, 17 липня 2020 року НАБУ провело обшуки в Окружному адміністративному суді Києва та заявило про вручення підозри голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику Євгенію Аблову та ще п’ятьом суддям. Їх підозрюють у створенні в суді «злочинної організації з метою захоплення державної влади».

Водночас Національне антикорупційне бюро України розсекретило частину матеріалів провадження, відкритого щодо голови Державної судової адміністрації Зеновія Холоднюка, голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка та ще шістьох суддів, зокрема, записів телефонних розмов із голосами, схожими на голоси Холоднюка, Вовка та інших суддів ОАСК. 

До слова, Окружний адмінсуд Києва було ліквідовано у грудні 2022 року, проте держава і досі утримує пів сотні його суддів.

Згодом Вища кваліфікаційна комісія суддів України (ВККС) на засіданні 12 лютого ухвалила рішення, що Павло Вовк не може здійснювати правосуддя у Касаційному адміністративному суді у складі Верховного Суду. 

Вже у 2025 році Вища рада правосуддя звільнила суддю ліквідованого Окружного адміністративного суду Києва Аріну Літвінову.

Як відомо, замість ліквідованого Окружного адміністративного суду Києва працюватимуть три нові суди, у чому детально розбирався «Главком».

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Теги: суд звільнення Окружний адмінсуд Павло Вовк правосуддя держава прокурор

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