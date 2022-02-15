Депутати повертаються з карантину: що розгляне сьогодні Рада

З кінця січня депутати були на карантині через зростання кількості випадків коронавірусу

Депутати сьогодні розглянуть низку законопроєктів

Сьогодні, 15 лютого Верховна Рада повертається до звичного режиму роботи після карантину. Парламентарі розпочнуть засідання традиційно о 10:00, йдеться у порядку денному Ради.

Зокрема, на початку, після виступів та оголошень нардепів, парламент затвердить порядок денний сьомої сесії ВР, а потім перейде, безпосередньо до розгляду законопроєктів.

Так, сьогодні нардепи розглянуть законопроєкт №4668, який передбачає внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення пенсійного законодавства, який має на меті визначити щорічну дату індексації пенсій – 1 березня.

Разом з тим Рада планує розглянути законопроект №6521 щодо надання можливості територіальній обороні виконувати завдання в районах ведення воєнних (бойових) дій.

Крім цього, парламентарі сьогодні розглянуть й такі законопроєкти про:

адміністративну відповідальність громадян за порушення митних правил (№ 6051);

забезпечення прозорості місцевого самоврядування (№ 6401);

вдосконалення регулювання нотаріальної діяльності (№ 5644);

державну підтримку кінематографії в Україні (№ 6194);

внесення змін до Кримінального кодексу України для реалізації закону про запобігання та протидію антисемітизму в Україні (№ 5110);

зарахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання тютюнових виробів (№ 5719);

загальнодержавну соціальну програму Питна вода України на 2022 - 2026 роки (№ 5723);

розвиток систем накопичення енергії (№ 5436-д);

захист прав та інтересів дитини (№ 5330-1);

врегулювання питання надання пацієнтам лікарських засобів зі співчуття (№ 5736).

Також у Раді мають заслухати звіт Тимчасової слідчої комісії ВР щодо перевірки та оцінки стану «Укрзалізниці».

Нагадаємо, наприкінці січня у зв'язку з великою кількістю хворих на коронавірус депутати Верховної Радої оголосили, що йде на карантин до 15 лютого.

Як відомо, на тлі повідомлень про ймовірне вторгнення Росії в Україну низка українських бізнесменів виїхала з України. ЗМІ з посиланням на трекер польотів повідомили, що лише 13 лютого з Києва вилетіли приблизно 20 чартерів олігархів, бізнесменів та політиків. Як повідомлялося, до України досі не повернулись 23 нардепи: список.