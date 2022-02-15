  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Депутати повертаються з карантину: що розгляне сьогодні Рада

    З кінця січня депутати були на карантині через зростання кількості випадків коронавірусу - Депутати повертаються з карантину: що розгляне сьогодні Рада
    З кінця січня депутати були на карантині через зростання кількості випадків коронавірусу
    фото: з відкритих джерел

    Депутати сьогодні розглянуть низку законопроєктів

    Сьогодні, 15 лютого Верховна Рада повертається до звичного режиму роботи після карантину. Парламентарі розпочнуть засідання традиційно о 10:00, йдеться у порядку денному Ради.

    Зокрема, на початку, після виступів та оголошень нардепів, парламент затвердить порядок денний сьомої сесії ВР, а потім перейде, безпосередньо до розгляду законопроєктів.

    Так, сьогодні нардепи розглянуть законопроєкт №4668, який передбачає внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення пенсійного законодавства, який має на меті визначити щорічну дату індексації пенсій – 1 березня.

    Разом з тим Рада планує розглянути законопроект №6521 щодо надання можливості територіальній обороні виконувати завдання в районах ведення воєнних (бойових) дій.

    Крім цього, парламентарі сьогодні розглянуть й такі законопроєкти про:

    • адміністративну відповідальність громадян за порушення митних правил (№ 6051);
    • забезпечення прозорості місцевого самоврядування (№ 6401);
    • вдосконалення регулювання нотаріальної діяльності (№ 5644);
    • державну підтримку кінематографії в Україні (№ 6194);
    • внесення змін до Кримінального кодексу України для реалізації закону про запобігання та протидію антисемітизму в Україні (№ 5110);
    • зарахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання тютюнових виробів (№ 5719);
    • загальнодержавну соціальну програму Питна вода України на 2022 - 2026 роки (№ 5723);
    • розвиток систем накопичення енергії (№ 5436-д);
    • захист прав та інтересів дитини (№ 5330-1);
    • врегулювання питання надання пацієнтам лікарських засобів зі співчуття (№ 5736).

    Також у Раді мають заслухати звіт Тимчасової слідчої комісії ВР щодо перевірки та оцінки стану «Укрзалізниці».

    Нагадаємо, наприкінці січня у зв'язку з великою кількістю хворих на коронавірус депутати Верховної Радої оголосили, що йде на карантин до 15 лютого.

    Як відомо, на тлі повідомлень про ймовірне вторгнення Росії в Україну низка українських бізнесменів виїхала з України. ЗМІ з посиланням на трекер польотів повідомили, що лише 13 лютого з Києва вилетіли приблизно 20 чартерів олігархів, бізнесменів та політиків. Як повідомлялося, до України досі не повернулись 23 нардепи: список.

    Читайте також: Чому олігархи тікають, а прості українці не панікують? Психолог пояснює, як правильно реагувати на воєнну загрозу
    Теги: Верховна Рада депутат олігархи самоврядування карантин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Депутати повертаються з карантину: що розгляне сьогодні Рада