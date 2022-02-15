Депутати повертаються з карантину: що розгляне сьогодні Рада
Депутати сьогодні розглянуть низку законопроєктів
Сьогодні, 15 лютого Верховна Рада повертається до звичного режиму роботи після карантину. Парламентарі розпочнуть засідання традиційно о 10:00, йдеться у порядку денному Ради.
Зокрема, на початку, після виступів та оголошень нардепів, парламент затвердить порядок денний сьомої сесії ВР, а потім перейде, безпосередньо до розгляду законопроєктів.
Так, сьогодні нардепи розглянуть законопроєкт №4668, який передбачає внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення пенсійного законодавства, який має на меті визначити щорічну дату індексації пенсій – 1 березня.
Разом з тим Рада планує розглянути законопроект №6521 щодо надання можливості територіальній обороні виконувати завдання в районах ведення воєнних (бойових) дій.
Крім цього, парламентарі сьогодні розглянуть й такі законопроєкти про:
- адміністративну відповідальність громадян за порушення митних правил (№ 6051);
- забезпечення прозорості місцевого самоврядування (№ 6401);
- вдосконалення регулювання нотаріальної діяльності (№ 5644);
- державну підтримку кінематографії в Україні (№ 6194);
- внесення змін до Кримінального кодексу України для реалізації закону про запобігання та протидію антисемітизму в Україні (№ 5110);
- зарахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання тютюнових виробів (№ 5719);
- загальнодержавну соціальну програму Питна вода України на 2022 - 2026 роки (№ 5723);
- розвиток систем накопичення енергії (№ 5436-д);
- захист прав та інтересів дитини (№ 5330-1);
- врегулювання питання надання пацієнтам лікарських засобів зі співчуття (№ 5736).
Також у Раді мають заслухати звіт Тимчасової слідчої комісії ВР щодо перевірки та оцінки стану «Укрзалізниці».
Нагадаємо, наприкінці січня у зв'язку з великою кількістю хворих на коронавірус депутати Верховної Радої оголосили, що йде на карантин до 15 лютого.
Як відомо, на тлі повідомлень про ймовірне вторгнення Росії в Україну низка українських бізнесменів виїхала з України. ЗМІ з посиланням на трекер польотів повідомили, що лише 13 лютого з Києва вилетіли приблизно 20 чартерів олігархів, бізнесменів та політиків. Як повідомлялося, до України досі не повернулись 23 нардепи: список.