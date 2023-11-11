Скільки триватиме війна в Україні: полковник ЗСУ зробив прогноз

Бойові дії на кордоні триватимуть ще мінімум 10 років, вважає Роман Світан

У Збройних сил України є можливість знищити російську армію на території України і вийти на українсько-російський кордон до осені 2024 року, але цим війна не закінчиться. Про це в коментарі ТСН.ua розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан.

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За словами військового, Україна переможе Росію наступного року, якщо гаранти безпеки за Будапештським меморандумом поставлять необхідне озброєння.

«Протистояння з Росією не закінчиться. Ми звільнимо територію, розіб’ємо російську армію, яка до нас зайшла. Але бойові дії на кордоні триватимуть ще мінімум років 10, поки російська імперія буде існувати і розвалюватися. Тому що розвал почнеться з Кавказу, скоріше за все. Ну а далі піде до Якутії. Тому нам доведеться тримати армію вздовж лінії кордону, яка буде лінією фронту і «купірувати» прикордонні сутички», – розповів Роман Світан.

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Тому не можна сказати, що війна повністю закінчиться. Роман Світан вважає, що вона буде в набагато меншій формі, приблизно в такому режимі, як була вісім років окупації Донбасу та Криму.

Нагадаємо, Макрон назвав наступний місяць критичним для України.

Також в Офісі президента стверджують, що переговори з РФ неможливі, тому що Росія хоче одного - капітуляції України, незалежно від того, що мається на увазі під перемовинами.

Як повідомлялося, в української влади немає намірів сідати за стіл переговорів з Росією і з цього приводу з боку західних партнерів на нього не чиниться жодного тиску.

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Раніше міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що ще не настав час для проведення мирних перемовин між Україною та Росією, яка розв’язала повномасштабну війну.

Як повідомляє NBC News, офіційні особи США та ЄС почали негласно обговорювати з українською владою можливі мирні переговори з Росією.