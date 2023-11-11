Макрон назвав наступний місяць критичним для України

Очільник Франції: «Україні ще не час сідати за стіл перемовин»

Грудень може стати вирішальним для Збройних сил України. І якщо світ дозволить Росії виграти війну, у Європі з'явиться нова імперська влада. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю BBC.

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На думку французького лідера, те, що російський диктатор Володимир Путін робить в Україні – це імперіалізм і колоніалізм. Тому обов’язком Франції та всіх країн є підтримка України в її обороні.

Макрон наголосив, що наступний місяць буде критичним для України, оскільки Збройні сили країни намагаються повернути втрачені землі під час контрнаступальних операцій.

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«Для України «ще не час» сідати за стіл переговорів», – додав очільник Франції.

При цьому президент зауважив, що може настати час «провести чесні та хороші переговори, повернутися за стіл переговорів і знайти рішення з Росією».

Раніше Емманюель Макрон заявив, що Ізраїль повинен припинити бомбардування Гази, через які гинуть місцеві жителі, зокрема діти та жінки.

До слова, вчора перша леді України Олена Зеленська на другий день перебування в Парижі (Франція) зустрілася з президентом країни Еммануелем Макроном та його дружиною Бріжит Макрон.