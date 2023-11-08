Війна чи людство. Хто переможе?

Світ знову стоїть за крок від глобальної війни

Світ змінюється на наших очах і змінюватиметься далі

У контексті глобальності війни, а по факту уже є три (дві гарячих – Україна та Близький Схід, і одна холодна – Азіатсько-тихоокеанський регіон) є така притча.

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Одного разу учитель-мудрець поставив на вогонь три ємкості з водою – в одну кинув морквину, в іншу поклав яйце, а в третю насипав кави.

Через деякий час він вийняв з води моркву, яйце і налив у чашку кави, і спитав учня: Що змінилося?

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Яйце і морква зварилися, а кавове зернятко розчинилося у воді, – сказав учень.

Ні, – заперечив вчитель: тверда морква стала м'якою, рідке яйце стало твердим, тобто вони змінили свою структуру під впливом однакових обставин, але оточуючих не змінили, вода залишилася водою. А кава – змінила навколишнє агресивне вороже середовище, перетворивши окріп у чудовий напій.

Це я до того, що світ змінюється на наших очах і змінюватиметься далі. Чи війна переможе людство, чи людство війну.