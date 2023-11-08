Кібервійна. Ми перемагаємо?

Від російських хакерів світ страждає давно

Росія атакує Україну не тільки на фронті. «Російська навала» – це не лише про «м’ясні штурми» підлеглих Шойгу. Це і про рекордну кількість кібератак на нашу державу з початку повномасштабного вторгнення. Під прицілом енергетика, критична інфраструктура, державні системи. Причому, росіяни готуються до опалювального сезону не тільки накопичуючи ракети – за останній час кількість кібератак збільшилась максимально.

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Чи є більшість цих атак успішними? Ні. На даний момент кіберфахівці СБУ виграють війну в російських хакерів. І це при тому, що спецслужби рф зняли своїх хакерів з більшості напрямків і зосередили на роботі проти України. Тому, коли ви читаєте визначення про Україну, як про світовий кіберщит – це не перебільшення. Тільки за 10 місяців цього року СБУ нейтралізувала вже майже 4 тис. кібератак з боку рф. Важлива річ: кібератаки йдуть щодня, але прості громадяни цього не помічають. Це, як на мене, найголовніший показник ефективності роботи наших спеціалістів.

Ще одна зброя росіян – боти і ботоферми. Думаю з ними стикався кожен з нас. З початку повномасштабного вторгнення рф СБУ заблокувала уже 76 ботоферм загальною потужністю понад 3 млн акаунтів! Причому росіяни очевидно збираються нарощувати свої потужності. За словами керівника кібердепартаменту СБУ Іллі Вітюка, в низці освітніх закладів рф вже викладають предмет «кібератаки на цивільну інфраструктуру» і хочуть наростити масштаби атак і кількість людей, які можуть це професійно робити. За таких умов важливо, що СБУ готується до цього виклику.

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Від російських хакерів світ страждає давно. Список жертв чималий – від італійського прем’єра до банківської системи деяких країн ЄС. І те, що українці цих кібератак на собі не відчувають, незважаючи на всі зусилля росіян, значне наше досягнення у цій кібервійні.