Зеленський висловився про мирні переговори з Росією

Зеленський запевнив, що ніхто з лідерів ЄС, Сполучених Штатів не тисне на нього щодо переговорів з РФ

«Щоб ми зараз сіли з Росією, розмовляли і щось їй віддавали – не буде такого», – заявив президент

В української влади немає намірів сідати за стіл переговорів з Росією і з цього приводу з боку західних партнерів на нього не чиниться жодного тиску. Таку заяву в Києві на пресконференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн зробив Володимир Зеленський.

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«Ніхто не тисне на мене сьогодні. Усе це було на початку війни і до війни. На сьогодні ніхто не тисне з лідерів ЄС, Сполучених Штатів», – запевнив президент.

Володимир Зеленський зауважив, що його ставлення до мирних переговорів з Росією «збігається зі ставленням українського суспільства».

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«Щоб ми зараз сіли з Росією, розмовляли і щось їй віддавали – не буде такого», – заявив президент.

Раніше міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що ще не настав час для проведення мирних перемовин між Україною та Росією, яка розв’язала повномасштабну війну.

Як повідомляє NBC News, офіційні особи США та ЄС почали негласно обговорювати з українською владою можливі мирні переговори з Росією.

До слова, американський мільярдер і бізнесмен Ілон Маск переконаний, що Україна програє у війні, розв’язаній проти неї Росією, а український президент Володимир Зеленський не визнає поразки на полі бою.

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Днями американський журнал Time вийшов із передовим матеріалом про президента України Володимира Зеленського, його боротьбу за міжнародну допомогу Україні та його фотографією на обкладинці.