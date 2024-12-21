Скільки цивільних в Україні вбили окупанти: шокуючі цифри

Лише за цей рік, з 1 січня до 30 листопада від авіаційних бомб загинув 341 мирний житель

Триває 1032-й день повномасштабної війни

В Україні внаслідок війни з лютого 2022 року офіційно померли 12 340 осіб. Ще 27 836 – поранені. По це повідомила заступниця генсека ООН з питань роззброєння Ізумі Накаміцу на засіданні Радбезу.

Накаміцу зазначила, що приблизно 42% втрат в Україні впродовж листопада стали наслідком застосування Росією зброї далекої дії, що є суттєво більшим показником, ніж у попередні місяці.

Згідно з даними моніторингової місії ООН з прав людини в Україні лише за цей рік, з 1 січня до 30 листопада від авіаційних бомб загинув 341 мирний житель, 1803 людини отримали поранення. Це втричі та вшестеро більше, ніж торік.

Нагадаємо, триває 1032-й день повномасштабної війни.

Загалом від початку минулої доби відбулося 191 бойове зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Упродовж минулої доби противник завдав три ракетних та 32 авіаційних ударів із застосуванням дев’яти ракет та 59 КАБ, понад 730 ударів дронами-камікадзе та здійснив більш як 4 тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.