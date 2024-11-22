Суд засудив ексвисокопосадовця «ДНР» до 12 років позбавлення волі

Колаборант очолював так зване «міністерство юстиції ДНР»

Печерський районний суд міста Києва заочно присудив 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна ексвисокопосадовцю одного з правоохоронних органів «ДНР». Про це повідомляє ДБР.

Експравоохоронець після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну очолив так зване «міністерство юстиції ДНР». На цій посаді він активно виконував вказівки окупантів щодо формування в регіоні видимості законності їхньої влади, зазначають правоохоронці.

«Експравоохоронець, який був добре відомий місцевим громадянам, постійно брав участь у публічних виступах щодо створення та порядку роботи так званих «підрозділів юстиції» на окупованих територіях», – з'ясувало слідство.

До того ж брав ексвисокопосадовець брав участь у відкритті «відділу РАЦС» в окупованому Маріуполі та підписав угоду про співпрацю між «міністерством юстиції ДНР» та міністерством юстиції РФ у травні 2023 року.

Нагадаємо, що Служба безпеки України повідомила про підозру гауляйтеру Донеччини Денису Пушиліну та його спільникам Елеонорі Федоренко та Світлані Майбороді, які депортували 31 дитину до пансіонату Путіна.