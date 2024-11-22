Суд засудив ексвисокопосадовця «ДНР» до 12 років позбавлення волі
Колаборант очолював так зване «міністерство юстиції ДНР»
Печерський районний суд міста Києва заочно присудив 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна ексвисокопосадовцю одного з правоохоронних органів «ДНР». Про це повідомляє ДБР.
Експравоохоронець після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну очолив так зване «міністерство юстиції ДНР». На цій посаді він активно виконував вказівки окупантів щодо формування в регіоні видимості законності їхньої влади, зазначають правоохоронці.
«Експравоохоронець, який був добре відомий місцевим громадянам, постійно брав участь у публічних виступах щодо створення та порядку роботи так званих «підрозділів юстиції» на окупованих територіях», – з'ясувало слідство.
До того ж брав ексвисокопосадовець брав участь у відкритті «відділу РАЦС» в окупованому Маріуполі та підписав угоду про співпрацю між «міністерством юстиції ДНР» та міністерством юстиції РФ у травні 2023 року.
Нагадаємо, що Служба безпеки України повідомила про підозру гауляйтеру Донеччини Денису Пушиліну та його спільникам Елеонорі Федоренко та Світлані Майбороді, які депортували 31 дитину до пансіонату Путіна.
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